Hoy en día existen plataformas generativas de Inteligencia Artificial capaces crear todo tipo de contenido bajo instrucciones del usuario y este es el resultado de lo que una de esas plataformas ha creado bajo las órdenes de un usuario en TikTok (@alexiregio) quien utilizando una de estas IAs, ha obtenido sorprendentes imágenes donde se ha mezclado la cotidianeidad del presente con el concepto cyberpunk utilizando como marco de referencia una idea única: ¿Cómo sería México si nunca hubiera ocurrido la conquista española?

Considerando que se trata de imágenes creadas por una Inteligencia Artificial en donde se ha mezclado la estética prehispánica con lo cyberpunk, el resultado es bastante llamativo y peculiar pero sin duda muy bien logrado. Notorio es también como la IA ha incorporado elementos típicamente cotidianos del presente como son las tiendas OXXO, los autos viejos, recintos legislativos y hasta al mismísimo presidente mexicano como incorporaciones en sus diseños para lograr crear algo único y original en una serie de imágenes que a continuación podrás ver.

Eso sí, las IA´s generativas aún no son perfectas y cometen algunos errores notorios como las manos, donde en ocasiones puede añadir hasta 8 dedos o de plano simplemente no dibujarlas bien, así como algunos errores de perspectiva y otras cuestiones aquí y alla que en general, no alteran para nada la perspectiva general de sus creaciones. Te dejamos pues, con las imágenes creadas con IA en donde se respira un México que evolucionó pero nunca fué conquistado.

¿La IA le quitará el trabajo a los Dibujantes?

La realidad es que todavía falta bastante para que una IA puede sustituir el trabajo de un dibujante o un diseñador gráfico aunque en todo caso, sí es sorprendente la velocidad con la que puede crear conceptos y desarrollar distintas maneras de visualizar la realidad, si bien, desde ahora ya podemos decir que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una de las herramientas creativas más valiosas que la humanidad ha creado, la cual sí o sí deberá ser incorporada en los flujos habituales de trabajo para complementar las herramientas existentes.

Y es que esto es sólo el principio ya que otras áreas de creación artística como la música, el diseño arquitectónico, las bellas artes y hasta el desarrollo de la investigación y la ciencia se verán profundamente afectados con el continuo desarrollo de la inteligencia artificial en todas sus facetas.