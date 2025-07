Unitree lanza un robot humanoide más barato que un auto eléctrico

Mientras los gigantes tecnológicos de Estados Unidos aún definen su visión del futuro robótico, una compañía en China ya está tomando la delantera con una misión clara: hacer que los robots humanoides sean accesibles para todos.

Su nueva apuesta es un modelo de tan solo $5,900 USD. Para ponerlo en perspectiva, el nuevo robot humanoide R1 de la empresa Unitree Robotics cuesta menos que muchos autos eléctricos compactos disponibles en el mercado.

La capacidad del R1 no es cosa de juego. En un video que ya circula en redes sociales, se puede ver al robot realizando proezas de agilidad impresionantes: hace marometas, camina sobre sus “manos”, lanza un puñetazo, se acuesta y se levanta sin ayuda, e incluso corre cuesta abajo.

Con un peso de apenas 25 kg y una altura de 1.2 metros, este androide demuestra un nivel de desarrollo avanzado.

Su cerebro es un Gran Modelo Multimodal (LMM) que le permite gestionar tareas complejas, y está equipado con una cámara de visión ultra amplia, cuatro micrófonos para reconocimiento de voz e imágenes, y conectividad de última generación como Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.

Unitree Introducing | Unitree R1 Intelligent Companion Price from $5900

Join us to develop/customize, ultra-lightweight at approximately 25kg, integrated with a Large Multimodal Model for voice and images, let’s accelerate the advent of the agent era!🥰 pic.twitter.com/Q5pmkfFZZa

— Unitree (@UnitreeRobotics) July 25, 2025