Vivo Vision se acerca cada vez más a su lanzamiento oficial

El lanzamiento del Vivo Vision podría estar más cerca de lo esperado, según una publicación en redes sociales realizada este lunes por un alto ejecutivo de la compañía.

Su diseño recuerda mucho al Apple Vision Pro, La llegada oficial al mercado se esperaba para mediados de 2025, pero ahora la empresa parece estar en la fase previa de su lanzamiento.

Detalles del diseño del Vivo Vision

El Vivo Vision presenta un diseño con una gran visera de vidrio en la parte frontal y una gruesa diadema en la parte posterior para ajustarse a la cabeza del usuario. Estos elementos son muy similares a los vistos en el Apple Vision Pro.

En el brazo derecho del dispositivo se aprecia un dial giratorio físico en la parte superior, acompañado por dos botones justo debajo del dial, lo que sugiere controles manuales para ajustar la experiencia.

Experiencia inicial de realidad mixta

De acuerdo con Han Boxiao, gerente de producto de Vivo, la empresa ha instalado una zona especial de experiencia en realidad mixta para permitir que personal selecto pruebe el dispositivo antes de su lanzamiento público.

Los participantes resaltaron tres innovaciones clave: la sensación de ligereza en la parte frontal, comparable a la comodidad que ofrecen los audífonos AirPods Max; el diseño atractivo, simple y elegante; y una experiencia de usuario muy cuidada, aunque los detalles específicos sobre esta última no fueron revelados.

Estado actual y expectativas del lanzamiento

Aunque se desconoce si el prototipo presentado y probado corresponde al esperado para mediados de 2025 o si ya se trata de la versión definitiva para el mercado, la empresa está trabajando intensamente en la preparación de una conferencia de prensa para revelar oficialmente el Vivo Vision.

Todavía no se ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento. El Vivo Vision promete ser un competidor directo en la categoría de cascos de realidad mixta, especialmente en mercados claves.

Su diseño y características apuntan a posicionarlo como una opción atractiva para usuarios que buscan innovación en computación móvil y experiencias inmersivas.