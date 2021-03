Los rumores eran ciertos. Xiaomi ha hecho oficial su incorporación al mercado de vehículos eléctricos, como subsidiario, para lo cual invertirá 10 millones de dólares en la división de automóviles eléctricos en los próximos 10 años.

Lei Jun, CEO de la marca, será quien esté al frente. Declaró que espera ofrecer vehículos inteligentes eléctricos de calidad para que todo el mundo pueda disfrutar de una vida inteligente en cualquier lugar en cualquier momento, lo que da a entender que la disponibilidad será mundial.

