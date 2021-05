Xiaomi ha estado invirtiendo en el sector de vehículos eléctricos y ya se sabe que su primer producto podría ser una Sedán o un SUV. Es por eso que no es nada extraño que ya se haya dado a conocer que ha registrado algunas marcas relacionadas con su futuro negocio.

Xiaomi ha estado contratando ingenieros de software para trabajar en vehículos muy recientemente Xiaomi Technology Co., Ltd. ha metido a registrar las marcas “XIAOMI MOTORS”, “XIAOMI AUTO”, “MIMOTORS” y “MIAUTO”. También ha registrado otras marcas como “Miqi”, “Xiaomi Travel”, “Xiaomi Zhixing”, “Xiaomi Internet of Vehicles”, “MiCar”.

En la descripción de la misma se mencionan palabras como “transportación”, “ventas de publicidad”. Si bien las marcas están en etapa de registro, confirma sin duda sus planes futuros.

Una gran apuesta que está realizando Lei Jun, fundador de Xiaomi, quien por ahora no posee un nombre oficial para su primer vehículo, aunque tendrá varios años para pensarlo y los usuarios tendrán tiempo para reunir los $15,000 a $45,000 USD que podría costar.

Con información de ithome