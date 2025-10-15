Xiaomi se desploma en la bolsa tras accidente fatal del SU7 Ultra por manijas bloqueadas

Un nuevo accidente del Xiaomi SU7 Ultra

El fabricante chino Xiaomi enfrenta una crisis de confianza después de que su sedán eléctrico SU7 Ultra protagonizara un segundo incidente mortal.

Las acciones de la compañía se desplomaron hasta un 8.7% en la Bolsa de Hong Kong tras conocerse los detalles de un accidente ocurrido en la madrugada del 13 de octubre en Chengdu, China.​

Lo más inquietante del caso no fue solo el choque a alta velocidad. Fueron los minutos de desesperación que siguieron.

Varios transeúntes intentaron abrir las puertas del vehículo en llamas para rescatar al conductor, pero todas sus tentativas fracasaron. Las manijas eléctricas ocultas del SU7 Ultra no respondieron. Ni los golpes con los codos ni las patadas lograron romper los cristales.​

El conductor, identificado como Deng (31 años), perdió la vida. Los bomberos reportaron explosiones menores durante el incendio. Cuando finalmente controlaron las llamas, solo quedaba el esqueleto metálico del sedán.​

Manijas ocultas bajo la lupa

Este incidente pone en primer plano un problema que viene arrastrándose desde hace tiempo en la industria automotriz.

Las manijas de puertas ocultas o retráctiles se popularizaron en los vehículos eléctricos por dos razones. Una estética: lucen modernas y minimalistas. La otra técnica: al estar al ras de la carrocería mejoran ligeramente la aerodinámica.​

Pero hay un problema crítico. Cuando el vehículo pierde energía eléctrica (especialmente en un accidente), estas manijas pueden no desplegarse. Y si los ocupantes están inconscientes o los rescatistas no pueden acceder desde el exterior, cada segundo cuenta.​

Las estadísticas en China son contundentes, las manijas electrónicas fallan ocho veces más que las mecánicas tradicionales. Su reparación cuesta hasta tres veces más. En algunos modelos eléctricos representan el 12% de las visitas a los talleres.

Pero lo peor es otro dato: la tasa de éxito de apertura de puertas en colisiones laterales para vehículos con manijas electrónicas es apenas del 67%, comparado con el 98% de las manijas mecánicas.​

China prepara una prohibición histórica

El gobierno chino no se quedó de brazos cruzados. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) lanzó un proyecto de normas de seguridad obligatorias que cambiaría el panorama de la industria automotriz.​

La nueva regulación, actualmente en fase de audiencias públicas, entraría en vigor en julio de 2027.

A partir de esa fecha, todos los vehículos nuevos deberán contar con un mecanismo de apertura mecánica obligatorio en cada puerta. Las manijas completamente ocultas quedarían prohibidas.​

Los requisitos son específicos. Las manijas exteriores deben ofrecer un espacio mínimo para la mano de 60mm x 20mm x 25mm.

En caso de accidentes que involucren incendios de batería, las puertas no impactadas deben poder abrirse desde el exterior sin herramientas. Las manijas internas deben ser visibles y fácilmente identificables.​

El antecedente de Xiaomi

Este no es el primer incidente mortal que involucra a un Xiaomi. En marzo de 2025, tres estudiantes universitarias fallecieron cuando su SU7 se estrelló contra una barrera de hormigón en una autopista.

El sistema de conducción autónoma Xiaomi Pilot Pro estaba activado. Segundos antes del impacto, el sistema se desactivó automáticamente y devolvió el control al conductor, pero ya era tarde.​

Ese accidente obligó a Xiaomi a retirar más de 100,000 vehículos para una actualización OTA (over-the-air) de su software de asistencia a la conducción. La compañía necesitaba corregir el comportamiento del sistema en ciertos escenarios límite.

Un mensaje claro para la industria

Con estas regulaciones, China envía una señal inequívoca al sector automotriz: la seguridad no es negociable, sin importar cuán atractivo sea el diseño. La tendencia podría expandirse pronto a Europa y Estados Unidos, estableciendo un nuevo estándar global.​

Xiaomi probablemente tendrá que seguir un camino similar. Rediseñar sus manijas, ofrecer retrofits para vehículos existentes y replantear su filosofía de diseño.

El incendio del SU7 Ultra en Chengdu dejó más que una vida perdida: dejó una lección sobre los límites de anteponer la estética a la funcionalidad.

Fuente: CarNewsChina