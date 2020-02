ZTE anuncia que no asistirá al MWC 2020 por el coronavirus

ZTE compartió un comunicado de prensa en donde dijo que no asistiría al MWC 2020 por el tema del brote del coronavirus que está afectando a China y a otros países a nivel mundial. La ausencia de la compañía se une a otras empresas que han desistido de participar en dicho evento tecnológico.

La empresa asiática confirmó que tomó esta decisión porque algunos de sus empleados están lidiando con temas de visado y viajes con retrasos a Barcelona. El portavoz de ZTE expresó que ellos son una empresa demasiado cortés y simplemente no quieren incomodar a la gente.

#ZTE will participate in #MWC20 Barcelona as planned, showcasing comprehensive #5G end-to-end solutions and a wide variety of 5G devices. ZTE’s booth is in 3F30, Hall 3, FIRA GRAN VIA. pic.twitter.com/vB9S4IpyZP

— ZTE Corporation (@ZTEPress) February 5, 2020