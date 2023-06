Con un estimado de valoración superior a los 106.000 millones de dólares para el año 2025, la industria de las apuestas deportivas en línea es sin duda uno de los mercados más atractivos. Esto no solo atrae a nuevos inversores y jugadores, sino también, a una creciente comunidad de desarrolladores.

Sin embargo, el desarrollo de Apps de apuestas deportivas, a pesar de no diferir mucho del desarrollo de otras aplicaciones, puede resultar un tanto desafiante y llevar más tiempo del estimado. Las razones principales de ello son la obtención de la licencia y sortear entre las restricciones que tienen las tiendas de aplicaciones. Analicemos a continuación los elementos vitales que se debe tener a la hora de desarrollar una App de apuestas deportivas.

Obtención de la Licencia

El paso más engorroso cuando se va a iniciar el desarrollo de aplicaciones para apuestas deportivas es el del licenciamiento. Cada país tiene diferentes regulaciones, por lo que se debe estudiar bien en que mercados resultará más atractiva la App que se planea desarrollar a fin de adaptarla a los reglamentos que se establecen en las diferentes legislaturas.

Por ejemplo, en los EE. UU. no todos los estados tienen legalizados los casinos digitales. Algunos como Nevada o New Jersey las apuestas en línea están legalizadas, mientras en otros son ilegales y en algunos se limitan los tipos de apuestas. En Europa la situación es algo parecida a Norteamérica, mientras que, en Latinoamérica, muchos países no tienen siquiera una regulación de juegos en línea, por lo que la situación sería algo como de “color gris”.

La obtención de la licencia es un proceso bastante desafiante y puede llegar a resultar muy costoso si no se revisa previamente toda la reglamentación y restricción que imponen los reguladores.

Reestricciones de las Tiendas de Apps

Tanto Google como Apple imponen restricciones similares en sus tiendas de aplicaciones cuando se va a publicar Apps de apuestas deportivas. Desde 2017 Google exige que los desarrolladores de Apps de apuestas deportivas cuenten previamente con las respectivas licencias del país destino y que sus aplicativos sean gratuitos.

Apple, además de imponer esas restricciones, también exige que la App esté conectada a una tienda online licenciada y que posea tecnología de geolocalización.

Definir mercados y público objetivo

El siguiente paso es definir los objetivos que se desea alcanzar con la App de apuestas deportivas. Esto significa identificar qué mercado se desea incursionar y que tipo de jugadores captar para así, definir mejor el tipo de opciones de apuestas a ofrecer. Por ejemplo, en las apuestas NBA predominan las apuestas a ganador de partido, handicaps, margen de victoria, individuales, largo plazo, etc.

Por su parte, en las de futbol predominan las apuestas de descanso, final de partido, medio tiempo, etc. Determinando estos parámetros se pueden proporcionar más adelante, características únicas e innovadoras que atraerán más usuarios.

Implementar el Back-End

Una vez se defina los mercados y jugadores objetivos viene otro paso desafiante: la puesta en marcha de la infraestructura que gestionará todos los datos de los usuarios, transacciones, transmisiones en directo, actualizaciones, etc. Esta arquitectura precisa ser robusta y escalable, por lo que lleva su tiempo en la implementación.

La recomendación es optar por infraestructuras basadas en microservicios los cuales tienen la capacidad de gestionar un alto volumen de usuarios, implementación de nuevas características y la modificación de la App fácilmente. Esto implica integrar toda la App de apuesta a servicios automatizados conectados mediante APIs. De esta manera se logra optimizar la productividad y acelerar el lanzamiento de la plataforma de apuestas.

Diseño de UI/UX

De nada servirá desarrollar una innovadora App de apuestas deportivas si la misma cuenta con una interfaz gráfica complicada o perjudique la experiencia del usuario al utilizar la App como por ejemplo: elementos innecesarios, las transiciones animadas no funcionan o son muy lentas, combinación de colores que afectan la experiencia visual, etc.

Las tendencias en la UI/UX sugieren que estas deben ser lo más sencillo e intuitivo posible sin afectar el aspecto visual, el cual debe ser atractivo. En este punto, una vez más influye el público objetivo a conseguir: si se busca atraer aficionados al baloncesto, por ejemplo, la UI/UX debe proporcionar elementos gráficos que hagan alusión a este deporte.

Sistema de Pago y Seguridad en Datos

El siguiente paso será la implementación de los sistemas de pago con los que contarán los jugadores. Es importante tener en cuenta las comisiones que cobran las diferentes plataformas de pago populares a fin de ser lo más transparente posible de cara al apostador. Entre los sistemas de pagos más populares y recomendables están: NETELLER, SKRIL y PayPal.

En cuanto a la seguridad de los datos, se debe tener en cuenta de que el mercado de las apuestas deportivas es muy sensible a esto, por lo que la App debe tener implementado una serie de elementos de seguridad que garanticen las transacciones: