Los juegos pueden ser una excelente manera de entretenerse cuando se pasa tiempo en casa. En este artículo hemos creado una lista de los mejores juegos de Android, algunos también compatibles en iOS, para que te diviertas en casa o durante el trayecto a la escuela o al trabajo. Si bien para muchas personas los juegos de consola o PC siguen siendo las plataformas preferidas, los juegos móviles han mejorado tanto que es difícil ignorarlos.

A continuación, podrás encontrar las últimas novedades en juegos móviles, en el cual hemos analizado cada uno de ellos. Todos los juegos que encontrarás en la lista los recomendamos ampliamente.

CodyCross – Crucigramas

CodyCross es un juego que te ofrecerá horas de diversión. Se trata de un título cuya jugabilidad es el del famoso crucigrama. Un nuevo concepto donde pondrás a prueba tu ingenio con innumerables palabras, el cual te mantendrá relajado y explorando múltiples mundos temáticos. Te divertirás mientras aprendes.

Tomarás el papel de un alienígena que llegó a la Tierra por accidente en su nave espacial. Tendrás que ayudarlo para que aprenda sobre nuestro planeta. Con este juego viajarás al espacio y el tiempo mientras le enseñas la historia del planeta.

Explorarás paisajes, usarás tu conocimiento y habilidades para ser el mejor en este juego de palabras donde cada respuesta correcta te dará puntos.

Hill Climb Racing 2

La segunda parte de Hill Climb Racing es prácticamente superior al juego original, más divertido y mejor. En esta segunda edición, los usuarios se encontrarán con un juego de carreras multijugador en línea completamente gratuito. Este te ofrecerá una cantidad grande de circuitos, vehículos y elementos para personalizar tu personaje que te llevará a la victoria.

Con este juego desbloquearás más de 20 motos y coches de carreras para competir en las carreras y ganar trofeos. Al mismo tiempo podrás mejorar tus vehículos con las monedas que obtendrás al ganar las carreras. A tu disposición vas a tener más de 16 piezas desbloqueables entre las que elegir.

Lo mejor de todo es que participarás en las competencias online con tus amigos. Crearás o te unirás a un equipo de carreras multijugador donde comprobarás tu nivel. En Hill Climb Racing 2 hay modo copa, en el cual te enfrentarás a otros 3 jugadores en línea, o en su defecto esta opción ofrece partidas multijugador con cientos de niveles y terrenos diferentes.

Book of Dead

Si eres de los usuarios que les gustan los juegos de casinos, ahora ya lo puedes hacer desde tu dispositivo móvil. A través de tu smartphone puedes jugar móvil casino y divertirte desde la comodidad de tu casa. Sin duda, hoy en día, la mejor opción para muchos jugadores.

Book of Dead es un juego de tragamonedas muy popular desarrollado por Play N’ Go, y trata sobre la búsqueda de tesoros egipcios, de hecho, se basa en los juegos Book of Ra.

Este slot está especialmente diseñado en tercera dimensión, con 5 rodillos y 10 líneas de pago. Ofrece símbolos de libros especiales que sirven de comodines y activan 10 tiradas gratis.

El área de juego se asienta sobre pilares de oro puro, haciendo uso de una tumba secreta pintada con oro puro. Los clásicos símbolos de la baraja de cartas, como 10, J, Q, K, y A, que cuentan con un diseño influenciado por los jeroglíficos, son los símbolos de premios menores.

El mismo símbolo scatter/wild de Book Of Dead es instrumental para conseguir acceder a rondas de giros gratis y disfrutar de la función especial del juego.Ese símbolo del libro dorado es el propio Book of Dead.

Si te gustan las aventuras, prueba a jugar en el slot Book Of Dead en uno de los mejores casinos que te ofrecemos, en la plataforma de Platicasino.es.

Hero Park

Si lo tuyo son los juegos de simulación y de un solo jugador te recomendamos jugar Hero Park. Tomarás el papel de un héroe de guerra que junto con su fiel unicornio regresan a la ciudad que los vio nacer, pero descubren que todo ha cambiado. La ciudad está completamente vacía y las mazmorras que alguna vez estaban en el lugar ahora están prácticamente abandonadas.

Tras averiguar y recorrer la ciudad te encontrarás con personajes desconocidos que te brindan su ayuda. En este juego hay más de 100 personajes, entre héroes, tenderos, vampiros, unicornios, entre otros.

Por si fuera poco, podrás diseñar tu propia ciudad y automatizar tu producción. Del mismo modo crearás monstruos para tus mazmorras y les darás forma de acuerdo con tus necesidades. Te sumergirás en el mundo mágico de elfos, humanos y enanos.

NecroMerger – Idle Merge Game

¿Eres amante de los juegos puzles? Echa un vistazo a NecroMerger. En este título jugarás como NecroMerger y usarás la magia oscura para invocar un ejército de criaturas (esqueletos, zombis, demonios, banshees… y la lista continúa).

A medida que hagas crecer a tu mascota, atraerás la atención de comerciantes, campeones e incluso rivales. Algunos pueden ser útiles, otros deben combatirse o alimentar a tu insaciable mascota. Cuanto más crezca la mascota más se expandirá tu guarida y desbloquearás poderosas habilidades y hechizos.

Tendrás que completar hazañas para desbloquear nuevas estaciones y equipos, tumbas, altares, frigoríficos e incluso una bañera para contener el exceso de baba.

Las nuevas estaciones te permitirán invocar criaturas nuevas, más fuertes (e incluso más sabrosas). Administra tu guarida y secuaces para maximizar tu generación de recursos.

NecroMerger es un tipo de juego completamente nuevo que une la mecánica de combinación con la gestión de recursos para crear algo verdaderamente único.

Conclusión

En conclusión, esta es nuestra lista de los juegos móviles más top para todos los gustos. Así que, ¡anímate y prueba alguno de ellos! Además, no necesitas tener un smartphone de alta prestaciones para poder disfrutarlos, ya que son compatibles con casi cualquier teléfono con sistema operativo Android.