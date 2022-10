Euromillones es el juego que pone los botes más jugosos, hasta de más de 200 millones de euros en algunas ocasiones. Sabrás que la legislación española tiene una fiscalidad muy clara, cualquier premio de un importe superior a los 40.000 euros tiene una retención del 20% Así que, si ganas un premio de 80.000 euros, el primer tramo de 40.000 queda exento y se aplica esa retención al resto.

Por tanto, el acertante recibirá 72.000 euros. ¿Sabes que con Laguinda los premios los recibes íntegros? Te explicamos cómo se hace y por qué te interesa jugar en Laguinda, tu aplicación para comprar Euromillones o muchos de los juegos oficiales.

¿Qué es Laguinda?

Así de sencillo es comprar Euromillones online. Laguinda es una aplicación que permite asegurar tus premios y cobrar los importes íntegros. No es una administración de loterías, pero cuentan con una extensa red de administraciones asociadas en las que puedes comprar tus boletos con los números que elijas y asegurarlos. También puedes escanear tus boletos físicos o digitales comprados por ti y asegurarlos por una cantidad muy pequeña. Laguinda permite jugar a La Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones y la Lotería de Navidad. Los precios de asegurar cada apuesta dependen del juego, pero son estos:

Primitiva: 0.25€

Bonoloto: 0.15€

Gordo de la Primitiva: 0.40€

Euromillones: 0.50€

Gordo de Navidad: 3€

Gracias a Laguinda tus premios quedan asegurados, ya que al comprarlos percibirás el importe total del premio correspondiente. ¿Imaginas que te ingresen en tu cuenta corriente un premio millonario de Euromilllones de forma íntegra? De ello se encargará la aseguradora, que devolverá al ganador ese importe del 20% de retención una vez se ha abonado a Hacienda, por lo que siempre estarás cumpliendo con la legalidad. Ya sería tu obligación cumplir con la fiscalidad correspondiente al importe que te ingresa el seguro, pero no tiene nada que ver con la cantidad que te retendría la Agencia Tributaria en el caso de obtener un premio mayor.

Además, los importes que no están sujetos a retención, los menores a 40.000 euros, los cobrarás en la cuenta corriente que tengas consignada. Si el premio que has ganado es menor a 2000 euros, se abonará en el monedero de la aplicación, y ahí podrás retirarlo a tu cuenta corriente o destinar parte del importe para jugar. No hay manera más cómoda de jugar y saber que siempre vas a tener tus premios sin que falte nada.

Para participar en Laguinda solo tienes que descargarte la app y registrarte. Puedes adquirir tus boletos o bien escanear los que ya tengas y abonar solo el importe del seguro. El pago de tus apuestas es muy sencillo, se realiza mediante tarjeta bancaria o Bizum, el sistema de moda. Por cierto, si ni te gusta jugar en solitario, puedes a unirte a grupos y jugar con más gente. Tienen un nombre muy curioso, «Bizcocho» y «Pastel». En el primero se adquiere el mayor número posible de combinaciones, mientras que en el segundo se adquiere un número de apuestas que se divide en varias participaciones. Se podrán comprar tantas participaciones como se quiera, aumentando las posibilidades de llevarse el premio en caso de que el boleto resulte premiado.

Laguinda pone a tu disposición la posibilidad de recibir íntegros tus premios de Loterías y Apuestas del Estado. Una manera de cumplir completamente tus ilusiones y de disfrutar de la emoción del juego. Ya sabes que cuando toca, toca. Pero si te va a tocar, nada mejor que lo haga de manera completa. Laguinda cumple las ilusiones de quienes desean obtener un premio importante, sabiendo que se trata de una ocasión que quizás solo ocurra una vez en la vida.