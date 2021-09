Los mejores juegos para ganar dinero con el móvil

Sí, ganar dinero jugando desde del móvil es posible, aunque parezca mentira. Aplicaciones como LuckStatic, GameHag, Fun Tap, o Cashyy, son solo algunos ejemplos de cómo recibir ingresos extra a través de juegos online. De hecho, los apasionados de los videojuegos pueden obtener ganancias mientras se divierten sin necesidad de convertirse en gamer. Es más, algunos juegos para Android y iPhone pueden convertirse en verdaderos negocios rentables si se les dedica el tiempo necesario.

Ahora bien, hay miles de posibilidades para ganar dinero con los juegos online, haciendo clic aquí se puede obtener información detallada sobre las diferentes formas de rentabilizar el tiempo de ocio con el móvil. Plataformas como YouTube, Twitch o Facebook Gaming, son algunas alternativas, pero hay muchas más como se detallará a continuación.

Cómo obtener ingresos mediante los juegos online

Una buena opción para ganar dinero jugando desde un dispositivo móvil es apuntarse a torneos de juegos. Nombres como Call of Duty, eSports World Convention, Fortnite World Cup, Dreamhack, o League Of Legends World Championships son bastante conocidos entre los aficionados a los videojuegos y reparten interesantes premios entre los ganadores. Por supuesto, no es una fuente de ingresos estable y regular, pero sí puede convertirse en un dinero extra que siempre es bienvenido.

Y para los que no quieran competir, también está la opción de probar los juegos y recibir dinero a cambio. Muchas compañías necesitan de tanto en tanto testeadores que prueben los juegos antes de sacarlos al mercado. Empresas como Nintendo, iGameLab, Beta Family, Android Central Forum, Blizzard o Modsquad suelen buscar jugadores que dediquen tiempo a testear sus nuevos lanzamientos.

Otra opción es acceder a páginas web donde se puede jugar gratis a mini juegos, que si bien, no ofrecen unos ingresos muy significativos, son ideales para quienes pasan mucho tiempo jugando y quieren aprovechar el tiempo dedicado para ganar algún premio. En Bananatic por ejemplo se pueden obtener premios en metálido, también en Triunfador o Maximiles. En esta última se pueden canjear los puntos obtenidos por jugar por premios y también dinero en efectivo. Pero la forma más directa de ganar dinero jugando en la red es descargarse una de tantas Apps gratuitas que ofrecen premios a los ganadores.

Aplicaciones para jugar online y obtener dinero a cambio

Empezando por Lucktastic, hay que decir que se trata de una aplicación para dispositivos tanto Android como iOS. En esta aplicación gratuita, se puede participar en concursos y jugar con tarjetas rasca y gana que permiten ganar no solo tarjetas de regalo, sino también dinero. Es perfecto para aquellos que disfrutan del juego y no quieren tomar riesgos invirtiendo. Solo hay que descargarse la app para empezar a jugar, cuantos más días seguidos se juegue más premios se pueden obtener. En segundo lugar, está Gamehag, una plataforma con más de 7 millones de jugadores en todo el mundo. Lo interesante de esta app es que se pueden conseguir premios gratis a cambio de completar tareas en juegos y mini juegos dentro de la web.

Con Cashyy se pueden obtener monedas virtuales a cambio de completar misiones, y una vez alcanzado un importe determinado, se pueden canjear por cheques de Amazon, iTuenes o PayPal si se quiere hacer efectivo el premio. En Fun Tap en cambio, los premios obtenidos son canjeables solo por cupones de Amazon, Xbox Live, Steam, PSN y otros servicios digitales. Pero tampoco está nada mal, puesto que al final se han obtenido premios por jugar.

Bananatic, por su parte, tiene como objetivo principal brindar la posibilidad de generar ingresos extras jugando a diversos títulos de videojuegos o realizando otras actividades. El concepto general de la página es llamativo y sencillo de comprender, ya que, la idea es obtener la mayor cantidad de bananas (monedas de la plataforma) para luego canjearlos por diversos premios disponibles como dinero, gift cards, saldo o skins. Otra excelente forma de obtener dinero jugando es Brain Battle. Lo único que tienen que hacer los usuarios es jugar para conseguir boletos que entrarán en un sorteo diario o en sorteos especiales donde se dan grandes premios. También cabe la posibilidad de guardar los boletos para otro sorteo si no se está interesado en el premio de ese momento.

En cuanto a Big Time Cash, tiene un funcionamiento muy sencillo y similar al anterior. Se trata de jugar a distintos juegos todas las veces que se quiera para obtener boletos a cambio. Dichos boletos o entradas se usan para los distintos sorteos que se realizan cada 48 horas o se acumulan para canjearlos por dinero real cuando se alcance una cierta cantidad que merezca la pena cobrar a través de PayPal. Además de las anteriores Apps de juegos, los clásicos videojuegos ocupan también un lugar importante a la hora de obtener ingresos extra mientras se dedica el tiempo a jugar. A continuación, se hace un repaso por los más populares y rentables.

Los mejores videojuegos para ganar dinero

Sin duda Call of Duty es un título que conocen de sobra todos los aficionados a los videojuegos. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, su popularidad ha llegado a tal extremo que hay jugadores profesionales que viven de ello, de ahí que su campeonato sea el más prestigioso del mundo y ofrezca premios de cientos de miles de dólares. Ahora bien, para participar en estos torneos y tener acceso a los grandes premios, hay que jugar una media de 10 a 12 horas diarias, como entrenamiento. Para un torneo normal se juega entre 6 a 8 horas, pues el objetivo es tener toda la práctica posible y, estar listo/a para competir contra los mejores jugadores del mundo.

Cambiando de juego, por fama y valoración está eSports World Convention o ESWC, una competición mundial abierta a cualquiera que desee participar, no obstante, para ello, antes hay que superar las fases de clasificación que se van celebrando a nivel nacional. Este evento cuenta con millones de seguidores en todo el mundo y cientos de miles de fans que acuden a ver cómo se desarrolla en directo. Aunque se puede jugar individualmente, también se puede competir formando parte de un equipo profesional, mediante la obtención de pratrocinio y por supuesto eligiendo el nivel de juego correcto. Ni que decir tiene que disponer de un buen ordenador y conexión a internet es esencial, además de practicar incansablemente y encontrar el juego en el que se pueda destacar.

Por otro lado, Dota2, Counter-Strike: Global Offensive y League of Legends son los principales motores de la industria de los videojuegos, no en vano sus premios económicos crecen año tras año. No obstante, otros juegos están subiendo como la espuma, como es el caso de Fortnite, que ya está entre los 5 videojuegos que más dinero genera para los participantes profesionales. Pero, sin lugar a dudas, el juego que más dinero sigue ingresando es el Fortnite, un videojuego multiplataforma gratuito que permite a los usuarios personalizar todo tipo de elementos en el juego, como skins de los personajes, de las armas, bailes, etc., los cuales se pueden conseguir previo pago, o mediante horas y horas de juego. Sea como fuere, su fama es tal que genera 3.151 euros por minuto.

Parte del éxito de este videojuego se considera que está relacionado con su impacto en las redes sociales. ? En marzo del año 2018, Fortnite: Battle Royale se convirtió en el juego más visto en Twitch, superando los números de audiencia concurrentes promedio de League of Legends y Battlegrounds. Además, varias celebridades y atletas han dicho que juegan Fortnite con el consiguiente aumento de fans, pero su boom se consiguió en el momento en el que se lanzó en versión móvil y conquistó a jugadores de casi todas las edades.

Pero quienes no deseen pasarse horas jugando para ganar dinero pueden optar por otras formas como crear una web relacionada con videojuegos, compra-venta de juegos vintageo retro o de equipamiento para juegos, o siempre pueden convertirse en desarrolladores/as de videojuegos. Esta última, una profesión muy deseada por muchos jóvenes, pero también muy cotizada y buscada por la industria del entretenimiento. En cualquier caso, siempre hay que jugar con responsabilidad, pues una cosa es aprovechar un hobby para ganar un dinero extra, y otra muy distinta es querer dedicarse a ello profesionalmente. Antes de lanzarse a esta aventura hay que establecer objetivos y límites muy claros.