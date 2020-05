Sony presenta la marca PlayStation Studios

Todos los juegos que formarán parte de Playstation 5 ahora van a estar englobados en una nueva marca: PlayStation Studios, según dio a conocer Sony. Todos ellos van a incluir una nueva animación al entrar, en donde se verán a algunos de los personajes más populares.

Entre los títulos que se encuentran en la misma están: Naughty Dog (the Uncharted and The Last of Us series), Insomniac Games (Resistance, Spider-Man), Sucker Punch (Infamous) y Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn). La nueva marca también será usada por los desarrolladores que no son parte de Sony, pero que trabajan con títulos enfocados a PS5.

El cambio de marca, obedece, según Eric Lempel, vicepresidente senior y director de mercadotecnia mundial de Sony Interactive Entertainment, es que los parte de los consumidores no conocen algunas de las series que forman parte del mismo, así que para tener más visibilidad. Por ahora no se sabe cuándo se lanzará PS5 ni los títulos que estarán disponibles con el lanzamiento de la marca PlayStation Studios.

Este movimiento lo pone a la mar al hecho por Microsoft cuando a sus juegos los llamó Xbox Game Studios en vez de Microsoft Studios y de esa forma, la gente los identifica más con la marca de juegos.

Con información de GamesIndustry.biz reports