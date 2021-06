Como se sabe, ayer se realizó el Xbox & Bethesda Games Showcase. Si te lo perdiste, en el anuncio se dio a conocer la disponibilidad de varios títulos que algunos ya están disponibles (como Yakuza: Like a Dragon) desde ayer y otros en el primer dia del XBox Game Pass:

Por tiempo limitado, se ofrece tres meses de prueba de Xbox Game Pass Ultimate a $10 MXN para empezar a jugarlos.

Disponibles

Yakuza: Like a Dragon (juego en la nube, Consola y PC)

Ahora puedes jugar los ocho títulos de la saga central de Yakuza, ¡desde Yakuza 0 hasta la última entrega, Yakuza: Like a Dragon! Ponte en los zapatos de Ichiban Kasuga, un matón yakuza de bajo rango que fue abandonado al borde de la muerte por el hombre en quien más confiaba. Toma tu legendario bate y prepárate para romper algunos cráneos del inframundo criminal en dinámicos combates dentro de este RPG que te lleva al Japón moderno de Yakuza: Like a Dragon.

Arx Fatalis (PC)

Este aclamado RPG en primera persona de Arkane Studios te llevará por una increíble aventura en el mundo de fantasía de Arx. Conforme avances en tu travesía, explorarás antiguos templos, vibrantes ciudades y minas abandonadas mientras desentierras artefactos legendarios y enfrentas a temibles adversarios.

Dishonored: Death of the Outsider (PC, juego en la nube y consola)

De los galardonados desarrolladores de Arkane Studios llega Dishonored: Death of the Outsider, la tercera aventura de la aclamada serie Dishonored. Explora el oscuro submundo de la sociedad para lograr tu objetivo y cumplir con la máxima misión de asesinato.

Doom (juego en la nube y consola)

Demonios embravecidos, pistolas con un poder de destrucción irreal y movimientos asombrosamente rápidos crean las bases del combate en primera persona de Doom, el Juego de Acción del Año de 2016 que condujo a la creación del aclamado Doom Eternal. Encarna al Slayer de Doom y vive una experiencia de combate visceral conforme acabas con los ejércitos del infierno.

Fallout (PC)

Esta es la primera entrega de la amada franquicia de Fallout. Explora las ruinas devastadas de la era dorada de la civilización. Negocia, escabúllete o pelea en este mundo con mutantes, gánsteres y robots enemigos. Toma la decisión correcta o podrías convertirte en otro héroe derrotado en el páramo.

Fallout 2 (PC)

Han transcurrido 80 largos años desde que tus ancestros pisaron el páramo por última vez. Conforme busques el Kit del Jardín de la Creación del Eden para salvar a tu primitiva aldea, tu paso se entrecruzará con obstáculos como radiación mortal, mutantes megalomaníacos y una red interminable de mentiras, engaños y traiciones.

Fallout 3 (PC, juego en la nube y consola)

Este inmenso mundo con combate único, gráficos realistas y una infinidad de opciones tiene un increíble conjunto de personajes dinámicos. Cada minuto es una lucha por la supervivencia frente a los terrores del mundo exterior.

Fallout: New Vegas (recientemente añadido para PC, juego en la nube y consola)

Te damos la bienvenida a New Vegas. Es el tipo de pueblo donde cavas tu propia tumba antes de que te disparen en la cabeza… Y eso era desde antes de que las cosas se pusieran difíciles. Ahora es un pueblo de soñadores y pistoleros donde dos facciones en conflicto compiten por el control del último oasis en el desierto.

Fallout: Tactics (PC)

En estos tiempos de oscuridad, la Hermandad, tu Hermandad, es lo único que se interpone entre la civilización y el páramo. Tus compañeros serán más importantes que tu propia sangre, y para quienes sobrevivan, habrá honor, respeto y botín de sobra.

Rage (juego en la nube y consola)

En un futuro no muy distante, la tierra es destruida por el impacto de un meteorito. Tú emergerás a un páramo en ruinas para descubrir que la humanidad está tratando de salir adelante en un mundo descarnado. Sobrevive y encuentra pistolas y artefactos mientras exploras entornos inmensos que están repletos de pandillas, hordas mutantes y soldados del opresivo gobierno.

The Evil Within 2 (PC, juego en la nube y consola)

Vive en carne propia este clásico de la supervivencia de horror conforme te adentras en ambientes espeluznantes en busca de tu hija. Utiliza armas, trampas y sigilo para sobrevivir frente a criaturas aterradoras que quieren hacerte pedazos. Regresa a esta pesadilla para recuperar tu vida y salvar a tus seres amados.

Wolfenstein II: The New Colossus (PC, juego en la nube y consola)

Juega como BJ Blazkowicz, la última esperanza de la humanidad para ser libres. Tu misión es reclutar a los líderes más audaces de la resistencia. Lucha en lugares icónicos de Estados Unidos, ármate hasta los dientes y domina nuevas habilidades para matar hasta al último nazi e iniciar la segunda revolución estadounidense

Próximamente en Xbox Game Pass

Microsoft Flight Simulator (juego en la nube, Xbox Series X|S) – 27 de julio

Hades (PC, juego en la nube y consola) – 21 de agosto

Among Us (juego en la nube y consola) – 2021

Juegos que llegarán en Day One este año

Dungeons and Dragons: Dark Alliance (PC, juego en la nube y consola) – 22 de junio

The Ascent (PC, juego en la nube y consola) – 29 de julio

Twelve Minutes (PC, juego en la nube y consola) – 19 de agosto

Psychonauts 2 (PC, juego en la nube y consola) – 25 de agosto

Aragami 2 (PC, juego en la nube y consola) – 17 de septiembre

Sable (PC, juego en la nube y consola) – 23 de septiembre

Scorn (PC, juego en la nube y Xbox Series X|S) – otoño de 2021

Anacrusis (PC, juego en la nube y consola) – otoño de 2021

Back 4 Blood (PC, juego en la nube y consola) – 12 de octubre

Age of Empires IV (PC) – 28 de octubre

Forza Horizon 5 (PC, juego en la nube y consola) – 9 de noviembre

Shredders (PC, juego en la nube y consola) – 2021 de diciembre

Halo Infinite (PC, juego en la nube y consola) – Holiday 2021

Hello Neighbor 2 (PC, juego en la nube y consola) – 2021

The Gunk (PC, juego en la nube y consola) – 2021

Juegos que llegarán próximamente desde el día de su lanzamiento

A Plague Tale: Outburst

Atomic Heart

Redfall

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Eiyuden Chronicle Rising

Contraband

Party Animals

Replaced

Slime Rancher 2

Somerville

Stalker 2

Starfield

Outer Worlds 2