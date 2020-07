Samsung presenta la tecnología QLED 8K en su televisor Q950TS

Samsung realizó el 16 de julio un semanario virtual para presentar la tecnología detrás de su línea de televisores 2020, donde se develarón los principales diferenciadores de su nueva QLED 8K, incluyendo la mejora de la inteligencia artificial para garantizar una mejor calidad de imagen en este segmento del mercado, además de detalles sobre su exclusivo diseño, destacando la línea Lifestyle TV. A continuación se detallan las principales tecnologías presentadas por la compañía durante el evento:

Eliminación de bordes y recursos de Inteligencia Artificial de QLED 8K garantizan experiencia realmente inmersiva

Q950TS es la primera TV 8K del sector que combina diseño ultrafino, calidad de imagen 8K y un sonido surround. La TV, que es el top de la línea QLED de Samsung, prácticamente eliminó los bordes, permitiendo que la pantalla ocupe más del 99% del televisor para proporcionar una experiencia de visualización realmente inmersiva.

Gracias al procesador Quantum 8K, se mejoró el procesamiento de las imágenes utilizando “red neural”, la Q950TS realiza el upscaling para 8K por medio de AI y Deep learning, que convierten automáticamente los contenidos que no son 8K en una resolución más próxima de 8K. Esto porque la “Red Neural” tiene la capacidad de auto aprender, permitiendo restaurar detalles de la imagen con base en un banco de datos de imágenes de alta definición. Al incluir este recurso, además de la “Formula Bank” – que ya estaba incorporado en el procesador Quantum 8K desde 2019 -, la Q950TS realiza el upscaling de las imágenes pixel por pixel, creando textura y profundidad, al mismo tiempo que reduce imperfecciones y restaura bordes para generar una imagen completamente nítida.

Experiencia de sonido inigualable

Para tener una experiencia de usuario aún más completa, la Q950TS cuenta con algunos recursos de sonido premium, como el OTS+ (Object Tracking Sound+), Active Voice Amplifier (AVA) y Q-Symphony, que proveen audio multidimensional y dinámico para una completa experiencia de visualización.

Mientras que en la mayoría de TVs los altavoces suelen estar agrupados en la parte inferir y no en el centro del televisor para acomodar el soporte, en la Q950TS, además de los altavoces principales en la parte inferior, fueron adicionados nuevos al lado izquierdo y derecho. Posteriormente, fue integrado un nuevo par en la parte superior de la TV, aumentando aún más la sensación de inmersión del sonido. De esta forma, sea el sonido de un carro acelerando a lo largo de una pista de corrida o el rebote de una pelota de tenis en la cancha, el OTS+ permite que los usuarios vivan un audio acompañado de movimiento de las escenas, como si estuvieran en medio de la acción.

Y como en diversos factores – desde el tipo de contenido exhibido hasta el propio lugar donde el televisor está instalado así como el nivel de ruido del ambiente – pueden afectar la calidad de sonido y la manera como este es percibido por el televidente, Samsung adicionó la tecnología Active Voice Amplifier (AVA) a la Q950TS. Por medio de un sensor incorporado, el TV puede ajustar y optimizar automáticamente el sonido en tiempo real, para que el usuario no pierda ningún detalle. Esto significa que es capaz de amplificar específicamente la frecuencia del sonido y el habla para que ésta pueda ser oída con nitidez, incluso cuando haya algún ruido en el ambiente y sin necesidad de aumentar el volumen.

Otro diferencial de este modelo es que el Q-Symphony, permite que la barra de sonido y el TV trabajen juntos para proporcionar un sonido impecable. Usualmente, cuando la barra de sonido es conectada a un televisor, todo el sistema de sonido del TV es desactivado. Con Q-Symphony, se puede experimentar el sonido del TV y de la barra simultáneamente – trabajando en armonía para una experiencia sonora única e incomparable. Esto incluye las bocinas superiores, adicionados a la línea Q950Ts.

Tecnologías que garantizan mejor calidad de imagen

Las pantallas os TVs QLED de Samsung expresan colores más vivos y brillantes, gracias a la tecnología de Puntos Cuánticos (Quantum Dot). Además, la reciente tecnología adicionada, Local Power Distribution guarda una luminosidad de manera más eficiente en la pantalla Q950TS, proporcionando aún más brillo a las áreas brillantes, mientras las áreas más oscuras quedan aún más oscuras.

Adaptive Picture contribuye para una mejor experiencia de visualización en diversos ambientes en los cuales los consumidores miran TV, especialmente en condiciones de mucha luz, comparando con productos convencionales. Así, la luminosidad de la pantalla aumenta o disminuye según la luz del ambiente.

Finalmente, otro diferencial de los TVs QLED Samsung es la tecnologíaUltra Viewing Angle , que permite imágenes nítidas sin distorsión de color en ningún ángulo.

Evolución de los recursos de visualización conectada

Samsung incorporó a su lineup de televisiones 2020 nuevos recursos de conectividad que suplen las necesidades de los consumidores que usan las pantallas de diversas formas. Una función a destacar es Multi View, para quien utiliza frecuentemente otros dispositivos mientras mira TV. Esta función permite que los usuarios amplíen contenidos como videos, fotos y músicas desde su dispositivo móvil para el televisor.

Otro recurso que favorece la conexión entre dispositivos es Digital Butler, por medio del cual los Smart TVs de Samsung identifican sus dispositivos y los conectan al TV. Independientemente del tipo de configuración se vía Bluetooth, BLE o Wi-Fi, el TV lo conectará automáticamente, permitiendo a los consumidores aprovechar la conveniencia de controlar los electrodomésticos y hasta sus smartphones por medio de su TV.

QLED: El mejor TV para gamers

QLED TV de Samsung ya es amada por los gamers de todo el mundo. Para mejorar aún más la experiencia de los usuarios, la compañía optimizó el color, contraste, además del movimiento y del sonido para minimizar el tiempo de respuesta del juego. El año pasado, las pantallas QLED de Samsung ya tuvieron el menor tiempo de respuesta del sector (15ms) y en este año la compañía está trabajando para reducir aún más, menos de 10ms.

Además, como durante los juegos hay muchas alteraciones en la pantalla, es fácil que ocurran desenfoques y sacudidas. Gracias al recurso Game Motion Plus, que reduce las interferencias, el juego se da de forma suave y continua.

Game Surround Sound utiliza la tecnología de Inteligencia Artificial para analizar cada escena y obtener un sonido direccional más preciso y realista. Esto significa que el jugador puede escuchar los pasos de los enemigos aproximándose y contra atacar antes de que ellos lo perciban. De esta manera, QLED TV de Samsung no solo permite una verdadera inmersión en el juego, también contribuye a un mejor desempeño.

Expansión del portafolio y apuesta en la masificación de los televisores de la línea lifestyle.

Samsung proyecta que 2020 será un año importante para la expansión de los TVs de la línea Lifestyle, pasando del nicho a la masificación. Mientras The Frame, la TV que se transforma en obra de arte cuando se apaga, gana nuevos recursos y tiene una ampliación de su portafolio, The Serif gana un nuevo color. Además de esto, este año estuvo marcado por el lanzamiento en diversos países de The Sero, el TV vertical presentado en 2019 en Corea del Sur.

Debido al éxito de The Frame, la apariencia de cuadro del TV fue mantenida, junto con las molduras personalizables. En términos de tamaño, Samsung continuará ofreciendo las mismas opciones de los años anteriores (55 50/55/65 pulgadas), además de introducir dos nuevos tamaños de pantalla 75 pulgadas y 32 pulgadas, para ampliar las opciones del consumidor. Y como más del 70% de los usuarios de TV optan por colocarla en la pared, Samsung incluyó un soporte No-Gap, libre de cables para que se encaje perfectamente al diseño elegante del TV.

The Frame también tendrá actualizaciones de software. La nueva Art Store ofrecerá un servicio de recomendación de obras de arte con base en la tecnología de AI que incluirá análisis y oferta de “Artes Populares” en determinada región/país; “Nuevos lanzamientos”; además de una opción de recomendación según las preferencias de cada usuario.

El nuevo Ambient Mode permitirá a los consumidores disfrutar no solo de Arte, sino también de todos los beneficios de ese recurso en los TVs Samsung, logrando exhibir en su TV fotos personales, papel de pared decorativo e informaciones útiles.

Proyectada con enfoque en la estética, en colaboración con los hermanos Ronan & Erwan Bouroullec, dos de los diseñadores industriales más famosos del mundo, The Serif conquistó a los consumidores por la eficiencia de espacio que ofrece. No hay necesidad de muebles para apoyar el TV y la parte de atrás del televisor es considerada tan linda como la parte de enfrente , para que pueda ser colocada en cualquier lugar y ángulo. The Serif está disponible en los tamaños 43/49/55” y, en este año, será lanzada en un nuevo color, Cotton Blue.

The Sero comenzó a ser vendida exclusivamente en Corea del Sur el año pasado, y 2020 es el año de su lanzamiento en otros países. The Sero funciona de manera simple e intuitiva: simplemente reflejando la pantalla del celular. Para los usuarios de smartphone Galaxy, la conexión será cada vez más fácil con un nuevo recurso “Tap View” con apenas un toque en el TV, el dispositivo se conecta y proyecta el contenido automáticamente.

The Sero permite al usuario mirar el contenido no solo de forma horizontal, sino también vertical, en una pantalla de 43” con una potencia sonora que impresiona, gracias a sus bocinas con 60 W de potencia. Parar girar la pantalla, basta con inclinar el dispositivo móvil y la pantalla seguirá el movimiento.

Para completar, Samsung está trabajando en estrecha colaboración con Apple para presentar el recurso vertical Airplay2 para Sero este año.