Paramount y Activision planean saga cinematográfica de Call of Duty

La adaptación cinematográfica de Call of Duty da un nuevo paso, impulsada por el acuerdo entre Paramount y Activision, ahora bajo el paraguas de Microsoft.

El proyecto busca conquistar tanto a viejos seguidores como a nuevas audiencias, con la promesa de expandir el universo del famoso videojuego más allá de la pantalla de juego.

Un acuerdo que promete una saga

Paramount, que recientemente se fusionó con Skydance en una operación de ocho mil millones de dólares, ha concretado su alianza con Activision para llevar Call of Duty al cine.

Más allá de la película, el acuerdo contempla la posible creación de un universo audiovisual que abarque series de televisión y otras producciones relacionadas con la franquicia.

Compromisos desde la dirección de Paramount

David Ellison, presidente y CEO de Paramount, destacó su conexión personal con la saga.

Subrayó que el equipo pretende replicar el compromiso y calidad mostrados en producciones como “Top Gun: Maverick”, prometiendo una experiencia cinematográfica superior para los fanáticos de Call of Duty.

Ellison expresó que la misión principal es rendir homenaje al legado de la franquicia y atraer a nuevos espectadores.

Rob Kostich, presidente de Activision, señaló que el objetivo es ofrecer una cinta épica fiel al estilo lleno de acción y narrativa intensa que ha caracterizado la serie.

Además, resaltó que la colaboración con Paramount permitirá trascender el mundo del videojuego, alcanzando un nuevo nivel de producción y ampliando la base de seguidores. Kostich aseguró que la prioridad es construir una experiencia memorable para los usuarios y dar la bienvenida a nuevas generaciones.

Una apuesta tras años de espera

Aunque Call of Duty domina la industria de los videojuegos desde hace dos décadas, Hollywood ha tardado en reconocer su potencial.

En 2015, Activision Blizzard Studios intentó desarrollar una adaptación con el director Stefano Sollima, aunque el proyecto fue cancelado y el estudio cerró en 2021. Ahora, Activision apuesta por externalizar la producción, siguiendo la tendencia de éxitos recientes como “Uncharted”, “The Last of Us” y “Fallout”.

Todavía es temprano para especular sobre el elenco, pero la saga ya ha incorporado figuras reconocidas en el juego de este año, como Milo Ventimiglia y Kiernan Shipka.

El entusiasmo es palpable, y la expectativa gira en torno al potencial de expansión narrativa y audiovisual del universo Call of Duty.

Fuente: BBC