Adiós a las cuentas compartidas de Disney+, seguirán los pasos de Netflix

Disney está tomando medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas en Disney+, y tiene previsto implementar acciones para combatir esta práctica. Aunque la compañía ya había comenzado una campaña limitada contra las cuentas compartidas, ahora ha anunciado que llevará su estrategia a escala global.

Eliminación de cuentas compartidas

Durante la presentación de sus resultados financieros, Disney confirmó que su plan para eliminar las cuentas compartidas de Disney+ se activará este verano. Aunque aún no se ha especificado una fecha exacta, es evidente que, a partir de mediados de año, la plataforma impondrá restricciones y un control más estricto sobre las suscripciones.

Hugh Johnston, director financiero de la empresa, explicó que los usuarios sospechosos de acceder a Disney+ a través de cuentas de terceros ya no podrán continuar utilizando el servicio. La plataforma de streaming les instará a registrarse y pagar su propia suscripción.

Sin embargo, esta medida no será la única que se implementará. Siguiendo el ejemplo de Netflix, Disney+ permitirá a los usuarios agregar a personas que no conviven con ellos a su cuenta, aunque tendrán que pagar un cargo adicional por cada uno. Aún no se ha revelado el costo exacto de este adicional ni si habrá un límite en la cantidad de “subcuentas” que se podrán añadir.

Nuevos términos y condiciones del servicio

La confirmación de que la estrategia de Disney+ contra las cuentas compartidas entrará en vigencia este verano llega después de que la plataforma anunciara previamente un cambio en sus términos y condiciones.

A partir del 25 de enero pasado, a los nuevos suscriptores se les prohíbe compartir el acceso a su cuenta con personas que no residan en el mismo hogar. Esta medida también se aplicará a los usuarios existentes, aunque no entrará en efecto hasta el 14 de marzo.

Disney+ ha destacado que esta iniciativa se inspira en Netflix, aunque no lo menciona directamente.

“El compartir cuentas con un pago de por medio es una oportunidad para nosotros. Es algo que nuestro competidor está aprovechando claramente y que está frente a nosotros. Tenemos algunas acciones muy específicas en mente que implementaremos en los próximos meses”, explicó Johnston.

Los anuncios relacionados con medidas para poner fin a las cuentas compartidas suelen encontrar poca aceptación entre los usuarios, aunque desde una perspectiva estratégica, resultan lógicos. Esto es especialmente relevante si consideramos la constante competencia entre las numerosas plataformas de streaming por captar la mayor cantidad posible de suscriptores legítimos.

El aspecto crucial radica en el precio adicional que se deberá pagar por cada persona que no resida en el mismo hogar y a la que deseemos brindar acceso a nuestra suscripción de Disney+.