Nueva colaboración entre Amazon Ads y Netflix cambia el juego en la publicidad

Amazon Ads y Netflix han anunciado una alianza global que permitirá, a partir del cuarto trimestre de 2025, a los anunciantes acceder directamente al inventario premium de anuncios de Netflix utilizando Amazon DSP en mercados clave como México, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Canadá, Japón, Brasil, Italia, Alemania y Australia.

Una alianza inédita en el mundo del streaming

El acuerdo entre dos competidores directos en la industria del streaming representa un movimiento estratégico inédito.

Aunque tradicionalmente rivales, Netflix y Amazon Ads buscan con esta colaboración aprovechar fortalezas complementarias: Netflix expande el alcance de su plan con anuncios, mientras que Amazon suma a su portafolio a uno de los publishers más atractivos del entretenimiento digital.

¿Qué es Amazon DSP y cómo funciona?

Amazon DSP (Demand Side Platform) es una solución tecnológica que permite a marcas y agencias gestionar la planificación, compra y medición de campañas de video en plataformas conectadas y lineales.

Utiliza datos propios de Amazon y tecnología basada en inteligencia artificial, lo que posibilita una segmentación granular y automatización en la compra de espacios publicitarios.

El sistema simplifica el proceso y ofrece eficiencia tanto en la ejecución como en el análisis de resultados.

Impacto en la publicidad digital de México y Latinoamérica

El acuerdo resulta especialmente relevante para México y Latinoamérica, pues la región ha mostrado un crecimiento acelerado en la adopción de modelos híbridos con publicidad.

La audiencia mexicana destaca por su alto grado de compromiso en la visualización de contenidos, lo que convierte al inventario publicitario de Netflix en un activo valioso para las marcas.

Durante el Front Row 2025, Netflix resaltó la oportunidad de conectar a los anunciantes con producciones relevantes y localizadas, fomentando campañas que resuenen con los intereses y hábitos de los usuarios mexicanos.

Nueva fase para la publicidad en streaming

El auge de los planes con anuncios en plataformas de streaming como Netflix está redefiniendo el ecosistema publicitario, especialmente tras la eliminación progresiva de los planes básicos sin comerciales en mercados como México.

La consolidación de acuerdos con Amazon Ads fortalece la tendencia de la compra programática, permitiendo acceder a audiencias globales y facilitando que tanto marcas locales como multinacionales puedan participar en campañas de gran escala y alta personalización.

De acuerdo con las proyecciones, Netflix apunta a duplicar el tamaño de su negocio publicitario este año, superando los $2,000 millones de dólares en ingresos solo en Estados Unidos.

Esta asociación con Amazon tendrá un papel clave en alcanzar tal meta. Para los anunciantes, representa la posibilidad de planificar y ejecutar campañas integradas en un entorno que valora tanto la eficiencia como la creatividad orientada al usuario final.