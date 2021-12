Los altavoces Nest pueden reproducir fácilmente música de servicios como Spotify y YouTube Music, y lo hacen con el poder de Google Assistant y los comandos de voz sin la necesidad de usar el smartphone. Sin embargo, las opciones para agregar otros servicios de música son limitada, pero ahora se une otro más: Apple Music.

Si bien el servicio musical de Apple ya se podía usar en los dispositivos Nest, su disponibilidad era limitada a solo unos cuantos países, pero la lista se está ampliando hoy, con la buena noticia que entre los nuevos países se encuentra México.

A través de un comunicado, Google ha anunciado que Apple Music ya está disponible en su línea de altavoces inteligentes Nest en México, Canadá, Australia, India y Corea del Sur. Estos países se unen a los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, donde esta función ya estaba disponible oficialmente.

Drum roll please… ? ?? ?? ?? ?? ??

You can now listen to @AppleMusic on Nest devices in Australia, Canada, India, Mexico, and Korea ?

And if you’re in the US, UK, Germany, Japan or France, remember you can enjoy Apple Music on your Nest device too!

— Made By Google (@madebygoogle) December 9, 2021