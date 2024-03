Comerciales en Prime aparecerán a partir de esta fecha sino quieres pagar extra

El año pasado se desveló que Amazon Prime Video tenía planes de incorporar anuncios comerciales a las series y películas disponibles en su servicio de streaming.

Llegan más anuncios a Prime Video

Aunque inicialmente se confirmó esta medida únicamente para Estados Unidos, con el paso del tiempo hemos observado cómo más regiones se suman a esta tendencia. Ahora, desafortunadamente, le toca el turno a México.

A través de un correo electrónico enviado a los usuarios, se ha confirmado que, a partir del 11 de abril de 2024, los comerciales serán introducidos en todo el contenido de la plataforma.

Aquellos que prefieran evitar la publicidad tendrán la opción de pagar una tarifa adicional de $50 pesos. Por desgracia, aún no se ha revelado con qué frecuencia aparecerán los anuncios en esta plataforma.

Suscripción especial para evitar comerciales

No es necesario que tomes ninguna acción y no habrá cambio en el precio actual de tu suscripción a Amazon Prime. También ofreceremos una nueva opción sin anuncios por $50MXN adicionales por mes a la cual te puedes suscribir.

Recordemos que la incorporación de anuncios comerciales ha sido una estrategia adoptada por varias compañías de streaming con el fin de, no solo ofrecer planes premium sin publicidad a un precio más elevado, sino también contrarrestar la disminución de ingresos experimentada tras el final de la pandemia el año pasado.

A diferencia de plataformas como Netflix u otros servicios similares, Amazon Prime Video siempre se ha destacado por ofrecer un único plan de suscripción que incluye todos los beneficios sin costos adicionales.

Prime anuncia películas premiadas que llegan a la plataforma

En este sentido, la membresía Prime sigue ofreciendo todas las características a las que estamos acostumbrados, mientras que los $50 pesos extras únicamente se destinan a evitar la visualización de anuncios comerciales.

Este anuncio llega en un momento crucial para la plataforma, ya que nuevos episodios de la segunda temporada de Invencible ya están disponibles, además, la anticipada temporada de “The Boys”.

Y como si eso no fuera suficiente, películas destacadas como “The Zone of Interest” y “Anatomy of a Fall”, galardonadas con premios Óscar en la reciente ceremonia, pronto se sumarán al catálogo de este servicio.