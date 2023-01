Cómo elegir la mejor pantalla LED para tu hogar

En la actualidad, las tiendas departamentales y de electrónica, así como los supermercados, te dan varias opciones para que elijas una pantalla LED que se ajuste a lo que buscas. Ya sea para la sala, tu recámara o la habitación de tus hijos, una pantalla LED sirve no solo para ver tus series y películas preferidas, sino también para escuchar música, jugar videojuegos o incluso estudiar.

Date a la tarea de comparar marcas y modelos en lugar de dejarte llevar por la primera oferta que veas. Al ser una compra que involucra varios miles de pesos, te sugerimos hacerla a conciencia, considerando las características que te mostramos a lo largo de este texto.

Precio

Sin lugar a dudas, el precio es el primer factor a considerar a la hora de comprar una pantalla LED. De hecho, antes de cualquier adquisición, debemos analizar nuestra capacidad de pago y presupuestarlo en nuestros gastos mensuales. De lo contrario, podríamos vernos en dificultades económicas que podrían ponernos en apuros innecesarios.

En México, es muy común que las empresas ofrezcan la opción de pagar a meses sin intereses. Estrena una pantalla LED, consulta cuáles son las facilidades que brindan, haz cuentas y revisa si podrás hacer el pago mensual sin afectar tus gastos corrientes. También puedes revisar directamente con tu banco, pues hay tarjetas de crédito que autorizan diferir si alcanzas una cantidad mínima de compra.

HD o 4K

Los píxeles definen cuál será la calidad de la imagen de pantalla. Existe la HD (Alta Definición completa) que tiene 1920×1080 píxeles, al igual que la 4K, donde la resolución será muy nítida gracias a sus 3840×2160 píxeles.

Smart TV

Una Smart TV es aquella que puede conectarse a internet para reproducir contenidos en línea o de streaming. Sin embargo, hay ciertas plataformas que no son compatibles con todas las marcas y generaciones. Para prevenir cualquier sorpresa, confirma bien con el vendedor del producto antes de realizar tu pago.

Como te mencionamos anteriormente, las pantallas 4K se caracterizan por la calidad de sus imágenes. No obstante, de nada te servirá tener una si la conexión a internet en casa no es la adecuada. Para transmitir contenido 4K lo recomendable es que tu wifi sea de al menos 25 Mbps. Haz los cambios necesarios y evita llevarte una mala experiencia.

Tamaño

La mayoría de las personas piensa que si una TV cabe en la pared o en el mueble designado para ella es más que suficiente. Si bien es importante, la realidad es que la decisión va más allá de estas medidas. Lo que tienes que hacer es medir la distancia que hay entre el lugar donde vas a disfrutar de la televisión (sofá, sillón, cama, etc.) y dividirlo entre dos. Esto te dará como resultado las pulgadas sugeridas para tu pantalla. Recuerda que no solo se trata de colocarla en el espacio asignado, sino también de que no quede ni muy cerca ni muy lejos de ti.

HDR (Rango Dinámico)

El HDR es la capacidad de la Smart TV para mostrar mejores colores, contrastes y nitidez. De esta forma, el usuario puede experimentar una imagen más inmersiva en películas y series cuyas características aprovechen esta cualidad. Si te interesa esta característica en tu TV, cuida que tenga HDR10, que es la opción más avanzada en el mercado hoy en día.

Tipo de pantalla

Vas a notar que las pantallas LED pueden ser rectas o curvas. Si bien las rectas te ayudan a optimizar el espacio, las curvas son ideales para darte una experiencia más real y generar menos fatiga en el ojo. Es cuestión de que pongas en una balanza estas opciones e identifiques qué es lo que te aporta más valor por tu dinero. Ahora que ya sabes lo que debes tomar en cuenta al elegir una pantalla LED, ¿ya sabes cuál vas a comprar? Comienza a hacer tu investigación en tiendas y en línea