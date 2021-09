Netflix, una de las plataformas reinas del streaming ha revelado cuales han sido las series y películas más vistas de su catálogo durante sus primeros 28 días después de su estreno. También dio a conocer las horas que dedican los usuarios en el mismo periodo de tiempo, cuyos resultados son bastante positivos para la compañía.

Durante el evento TUDUM, que la plataforma llevo a cabo solo para fans, dio a conocer información importante. Entre los detalles figura que la película más popular del servicio es Extraction, con 99 millones de cuentas que vieron dicha producción, mientras que Bridgerton: Season 1 obtuvo 82 millones de cuentas siendo la serie más popular.

En cuanto a las horas vistas, Bridgenton: Season 1 repite en el primer lugar con 625 millones de horas de reproducción y Bird Box con 282 millones de horas en el segmento de películas. La lista revela que su contenido original es muy popular con excelentes números, de aquí que sea una de las plataformas más famosas del mundo y la líder indiscutible.

Otras de las series más populares de Netflix es Lupin: Part 1, The Witcher: Season 1, Sex/Life: Season 1, Stranger Things 3, Money Heist: Part 4, Tiger King: Season 1, entre otras.

En películas está, después de Extraction, Bird Box, Spenser Confidential, 6 Underground, Murder Mystery, The Old Guard, Enola Holmes, Project Power, Army of the Dead y Fatherhood.