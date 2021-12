Diciembre está aquí, y con mucho frío como para quedarse recostado en el sillón y disfrutar de películas y todo el entretenimiento multimedia que solo las plataformas de streaming nos pueden ofrecer en el hogar. Disney+ ha revelado todo lo nuevo que llega al servicio, entre películas, series y documentales.

Entre el contenido más destacable se encuentra The Book of Boba Fett, cuya fecha de estreno está programada para el próximo 29 de diciembre. Otro de los programas especiales que vamos a poder disfrutar en la plataforma es a Will Smith y la serie exclusiva Welcome to Earth, que debuta este 8 de diciembre.

Sin más preámbulos, aquí te dejamos todo el contenido que llegará a Disney+ a lo largo del mes de diciembre:

1 de diciembre

Christmas… Again?!

Diary of a Wimpy Kid

Disney Holiday Magic Quest

Edward Scissorhands

Ice Age

Ice Age: Continental Drift

Mickey & Minnie Wish Upon A Christmas

Million Dollar Arm

Mr. Popper’s Penguins

The Rescue

8 de diciembre

The Chicken Squad (S1, 4 episodes)

Gabby Duran & The Unsittables (S2, 11 episodes)

Life Below Zero: Northern Territories (S1)

Muppet Babies (S3, 4 episodes)

Spidey And His Amazing Friends (S1, 4 episodes)

Welcome to Earth

Wicked Tuna: Outer Banks (S8, 10 episodes)

10 de diciembre

Tron: Legacy

15 de diciembre

Disney’s Magic Bake-Off (S1, 4 episodes)

Foodtastic

Gigantosaurus (S3)

Life Below Zero (S17)

Science Of Stupid (S8)

17 de diciembre

Arendelle Castle Yule Log: Cut Paper Edition

Home Alone 4

Home Alone: The Holiday Heist

22 de diciembre

Minnie’s Bow-Toons: Party Palace Pals (S1, 5 episodes)

24 de diciembre

Encanto

King Tut In Color

Lost Tombs Of The Pyramids

29 de diciembre

T.O.T.S. (S3)

The Book of Boba Fett

31 de diciembre