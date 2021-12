Como cada fin de año, YouTube ha publicado una lista con los videos más vistos en su plataforma en México. Un año donde la plataforma fue de suma importancia para muchas personas por el tema de la pandemia, ya que el servicio fue y sigue siendo uno de los principales medios donde las personas pueden entretenerse además de otras alternativas.

Recordemos que la empresa ya no publica su YouTube Rewind, pero para no quedar sin nada para mostrar al público ha compartido con los usuarios los videos más vistos en México. Varios de los videos acumulan millones de vistas y reproducciones en poco tiempo, por lo que se han vuelto bastante popular, además de que nos da una idea del contenido que consume la gran mayoría de los mexicanos, el cual no suele ser realmente educativo o cultural.

Aquí está la lista con los videos más vistos en YouTube México en 2021:

NO ENCUENTRO A KIMA BROMA PESADA A MI ESPOSO #CumpleelretoKIM5 | Kimberly Loaiza

Tirando Bola temp 5 ep 13. -Santa Fe Klan

¡GRAN FINAL Free Fire League! | Apertura 2021

En Cortinas #45: Del barrio a las nubes FT. Santa Fe Klan

Olvidé que había COMPRADO ESTAS COSAS 5!

¡ESTOY EMBARAZADA, VOY A SER MAMÁ! Carta a mi Mar. -Yuya

YO NO SOY FERNANFLOO !! – Omegle

KATIA VLOGS Y YO SOMOS NOVIOS Broma a mi hermano JD PANTOJA | Cesar Pantoja

FRANCO ESCAMILLA, la PERSEVERANCIA de un HOMBRE EXTRAORDINARIO | La entrevista con Yordi Rosado