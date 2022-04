Por si no tuviéramos suficientes servicios de streaming, hoy la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) lanzó oficialmente su propia plataforma de streaming llamada FIFA Plus. Pero antes de que des el grito en el cielo y quieras saber su costo, es importante mencionar que será un servicio cien por ciento gratuito.

Esta nueva plataforma es creada para todos los aficionados a este bello y emocionante deporte, ya que ofrecerá documentales originales y exclusivos, así como la posibilidad de poder ver partidos antiguos.

????? . ?????? . ????

Introducing #FIFAPlus: your new home for football ?

Watch or stream for free thousands of live matches per month, stories from your favourite footballers, and the biggest archive of World Cup matches ? https://t.co/EO11dasOum pic.twitter.com/h4vm0z3PqJ

— FIFA.com (@FIFAcom) April 12, 2022