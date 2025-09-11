Pantallas, audio Dolby Atmos y proyectores, los productos presentados por Hisense en la IFA 2025

Hisense, reconocida globalmente en electrónica y electrodomésticos, presentó en IFA 2025 innovaciones bajo el lema «AI Your Life» (La IA en tu vida), enfocadas en mejorar la calidad del entretenimiento audiovisual con inteligencia artificial integrada.

Innovación en pantallas: la UX de 116 pulgadas

La estrella de su exhibición fue la televisión RGB-MiniLED de 116 pulgadas, la más grande del mundo en esta tecnología. Esta pantalla ofrece una experiencia cinematográfica gracias a su sistema avanzado de control de luz y color.

Con un brillo máximo de 8,000 nits y reproducción completa del espectro de colores BT.2020, garantiza imágenes con tonalidades intensas y transiciones suaves, con calidad visual sorprendentemente realista.

El corazón tecnológico de esta tele es su procesador Hi-View AI Engine X, que supera el control tradicional del brillo al manejar la luz y el color con alta precisión. El sistema sincroniza la retroiluminación y el panel RGB para optimizar en tiempo real la imagen y el sonido.

El audio corre a cargo del sistema CineStage X, un sonido envolvente 6.2.2 desarrollado junto a la Ópera de París y Devialet, que alcanza una experiencia de 360 grados. Para gamers, incluye modo Ultra de 165 Hz con VRR nativo, que asegura fluidez y respuesta instantánea.

Demostración de Dolby Vision 2 y mejoras en audio doméstico

Hisense realizó la primera demostración pública de Dolby Vision 2, tecnología que mejora la adaptación inteligente de la imagen al entorno y la calidad cinematográfica de los contenidos.

Esta llegará inicialmente a los televisores RGB-MiniLED con procesador MediaTek Pentonic 800 vía actualización OTA.

En audio, el sistema HT SATURN, afinado por Devialet, ofrece sonido envolvente 4.1.2 con soporte para Dolby Atmos y DTS:X, creando una experiencia sonora virtual de alta fidelidad sincronizada con las pantallas Hisense.

Proyectores láser para cine en casa y gaming

Dentro de la zona AI Cinema, se presentó el proyector L9Q, con brillo de 5,000 lúmenes ANSI y ratio de contraste 5,000:1, capaz de proyectar desde 80 hasta 200 pulgadas.

Cuenta con certificación IMAX Enhanced y Dolby Vision, además de un sistema de audio desarrollado con la Ópera de París para una experiencia inmersiva.

Por otro lado, el miniproyector láser C2 Ultra, creado en colaboración con Xbox, admite imágenes hasta de 300 pulgadas, con latencia ultrabaja y calidad de imagen vibrante, ideal para videojuegos y cine.

Reconocimientos en tecnología láser y compromiso ambiental

Los modelos PT1 y M2 Pro lograron la certificación SGS Low Visual Fatigue, registrando niveles de fatiga visual por debajo del promedio de la industria.

El proyector PT1 también obtuvo certificación SGS Carbon Footprint, resaltando el compromiso de Hisense con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental.

Perspectivas de futuro: IA como eje del estilo de vida

La participación de Hisense en IFA 2025 refleja la apuesta por integrar la inteligencia artificial no solo en productos, sino en una experiencia de vida completa.

Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la marca busca hacer la tecnología más intuitiva y cercana, potenciando el disfrute en el entretenimiento audiovisual y gaming.

Fuente: Hisense