El día 12 de octubre abrió la tienda en línea de la famosa cadena sueca IKEA en México. Esto debido a que la pandemia atrasó la apertura física de la tienda, la cual se hará hasta inicios de 2021 en una fecha no especificada. No todo ha sido miel sobre hojuelas para la cadena ya que tiene quejas de diversa índole.

IKEA es famosa por su propuesta de muebles prearmados en donde destaca el diseño de los mismos. Como se sabe, se esperaba que la tienda física fuera el primer acercamiento con los consumidores mexicanos, ofreciendo más de 7,500 productos en piso…pero la pandemia hizo que se ofreciera una pequeña oferta en la tienda en línea. A futuro quedará estos planes en su ubicación en Plaza Oceanía en donde además tendrán un restaurante con capacidad para 600 personas.

Las categorías que actualmente se ofrecen en línea son:

Muebles

Camas y colchones

Almacenamiento y organización

Utensilios de cocina y vajilla

Bebés y niños

Decoración

Textiles

Tapetes y pisos

Cocina y electrodomésticos

Productos de exteriores

Macetas y plantas

Productos para baño

Lavandería y limpieza

Iluminación

Electrónicos para el hogar

Mejorando el hogar

Seguridad en el hogar

Artículos de ocio y viaje

Por ahora la disponibilidad de estos productos está limitada solo a Ciudad de México y algunas zonas del área metropolitana. Es por eso que a los interesados les prometió enviar el catálogo de sus productos en formato digital e impreso a partir del 30 de octubre.

A tan solo dos semanas de su apertura, el éxito local ha sido total, desde el primer día se agotaron muchos productos. Es por eso que diario hacen restock de todo lo que se gasta, pero los tiempos de entrega se han retrasado hasta cuatro semanas (costo de $79 pesos si pesan hasta 24 kg y de $500 MXN a partir dde 25 kg y que sean voluminosos..si se le suma el armado se cobra de forma adicional $900 MXN), y eso que no hay por ahora entrega a la República Mexicana.

Los interesados pueden pagar con tarjetas de crédito mexicanas compatibles con Visa, MasterCard, American Express. Recuerda que las compras pueden efectuarse únicamente con tarjetas emitidas en los Estados Unidos Mexicanos. Ofrece 6 meses sin intereses Citibanamex desde $2500 MXN y de 12 meses a partir de $5000 MXN.

Quejas por inventario más que por precio

A pesar de que en redes sociales se ha hablado de quejas respecto a los precios, en realidad en Facebook en la queja en el primer post de octubre (el cual ya ha sido eliminado), publicado después del lanzamiento y en otro con fecha del 23 de octubre, las principales reclamos son la falta de cobertura en toda la República Mexicana, la ausencia de artículos y líneas completas y que no hay avisos de disponibilidad, ante lo cual solo se les dice que entren diario a revisar.

Para que abren la tienda en línea si no tienen capacidad de respuesta? Están rebasados! Muy mala entrada a México @mx_ikea — ALGORA (@alangonz) October 16, 2020

nada mas decepcionante que comprar en ikea mexico. 5 días después aun no tengo una fecha de entrega y en mi perfil dentro de la tienda no veo mi pedido. @mx_ikea — ramjam (@_ramjam) October 17, 2020

Cuando vez que IKEA abrió su tienda en línea México but solo entrega en CDMX y área metropolitana: pic.twitter.com/7DExe7y7Cz — Poolsito (@Y_AtiQueTValga) October 12, 2020

Yo entrando a Ikea México. Yo viendo sus precios. pic.twitter.com/UnkUKB6uAo — R. F. (@deus_ith) October 13, 2020

Otras quejas son respecto al proceso de compra, ya que permite agregar productos que no están disponibles y que solo hasta que se va a pagar y meter los datos de envío sale que no están disponibles.

Algunos usuarios consideran que la tienda no está siendo manejada de forma adecuada y con una experiencia de compra que no es similar a la de Estados Unidos ni otras partes del mundo. Algunos más se quejan de que no les ha llegado el catálogo.

Respecto a los precios, en Twitter es en donde más quejas se han reportado, indicando que los precios son más del doble del que se vende en Estados Unidos y Europa, faltando a su palabra de mantener los precios, lo cual es un poco imposible si se considera los impuestos que hay que pagar entre otros gastos, aunque hay personas que demostraron la diferencia de precios con ejemplos.

@mx_ikea creo que deben reconsiderar sus precios, los están duplicando!!! No pueden cobrar en México el doble que EEUU y España!!! ??? — Maria Herrera (@virgis5555) October 15, 2020

Se maman con los precios, la cama que quería en $180 dólares (la cual compré en 20) cuesta $13k en @mx_ikea — You. Vernon. Dylan.? (@thesadeyesboy) October 12, 2020

habría que ser idiota para comprarle a #IKEAMexico puediendo ir con cualquier carpintero a que te haga el mueble que quieras con mejores materiales y a mejor precio @IKEA_mx — j.w.a. (@jwamador) October 15, 2020

IKEA definitivamente necesita mejorar su logística y emplear servicios adicionales de entrega para poder cumplir con los clientes cercanos antes de ofrecer su servicio al resto de México. Seguramente la experiencia en la tienda física será mejor y lo debe ser, para que pueda cumplir con sus metas de tener sucursales en Guadalajara, Querétaro, Monterrey y Puebla…ninguna tienda en el Sureste, pero con los precios que manejan difícilmente será rentable en esta parte del país y saldrá muy caro el envío y no podrán ofrecer el servicio de armado.

Con información de ikea.com/mx, Facebook y Merca20