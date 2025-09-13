Series de ciencia ficción de Apple TV+ dominan el streaming global, Asimov estaría orgulloso

Las series de ciencia ficción de Apple TV+ están alcanzando un nivel de popularidad sin precedentes a nivel global, destacándose de manera constante en las listas de streaming y consolidando a la plataforma como un referente en este género.

Invasion lidera con su tercera temporada

La serie Invasion se ubica actualmente en el primer lugar del ranking global de FlixPatrol con 933 puntos, después del lanzamiento de su tercera temporada el 22 de agosto.

Este drama de invasión alienígena domina las listas en 49 países, incluyendo México, Brasil y España. La tercera temporada destaca por unir las líneas argumentales de sus personajes principales, según explicó el cocreador Simon Kinberg.

A pesar de recibir críticas mixtas en Rotten Tomatoes, con un 60% de aprobación crítica y 53% del público, Invasion ha tenido un éxito significativo en la plataforma.

Foundation y Silo mantienen fuerte presencia

Foundation, la adaptación de las novelas de Isaac Asimov, también muestra un desempeño sólido durante su tercera temporada, que se transmitirá hasta el 12 de septiembre. Ocupa el segundo lugar a nivel global y ha sido constante en las listas de Apple TV+ durante el verano.

La competencia entre Foundation e Invasion por el primer puesto refleja el interés creciente en estas historias.

Por su parte, Silo ha regresado al top 10, aún sin fecha para su tercera temporada, lo que evidencia la popularidad duradera de la serie protagonizada por Rebecca Ferguson, que sigue siendo vista en 49 países.

Impulso del éxito en los premios Emmy

El dominio en streaming de Apple TV+ coincide con un reconocimiento significativo en los premios Emmy 2025. Severance lidera con 27 nominaciones, siendo la serie con más nominaciones del año.

En total, Apple TV+ consiguió 81 nominaciones en 14 títulos, destacándose como la única cadena con múltiples nominaciones en categorías de Mejor Comedia y Mejor Serie Dramática.

En los Creative Arts Emmy Awards, Apple TV+ obtuvo 15 premios, con Severance ganando seis en categorías técnicas y artísticas. Además, Severance superó a Ted Lasso como la serie más vista en la historia de Apple TV+, con un récord de espectadores durante el lanzamiento de su segunda temporada.

Apple TV+ como referente global en ciencia ficción

La combinación de reconocimiento en premios, éxito en streaming y aceptación crítica ha posicionado a Apple TV+ como una fuerza dominante en la televisión de ciencia ficción.

Sus series atraen a audiencias de diversos mercados internacionales y mantienen una presencia destacada en el competitivo mundo del streaming.

Esta consolidación demuestra el creciente interés por las producciones de ciencia ficción en la plataforma y anticipa un futuro prometedor para este género dentro de Apple TV+ y para sus espectadores en México y Latinoamérica.

Fuente: Apple