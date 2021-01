El CES ha iniciado y LG es uno de los primeros fabricantes que muestra su amplio portafolio de productos enfocados al hogar, con fines de entretenimiento y productividad, para lo cual presenta además de mejoras en electrodomésticos y línea blanca, así como prototipos de televisores y su nueva línea de formatos LCD y OLED.

En entretenimiento, LG destacó que la pandemia hizo aumentar los timepo en que se emplean los televisores, un 21% en adultos y 30% en jóvenes, motivo que hace mejorar sus productos OLED TV, con nuevos paneles y procesadores con IA, la interfaz con WebOS. En Especial dio a conocer la nueva línea OLED evo, integrada por modelos de 55, 65 y 77 pulgadas, con mejoras en la proyección y calidad de las imágenes, los textos, análisis de objetos y sonido, para ofrecer una experiencia más inmersiva, el modo Game Optimizer para los fans de los juegos y claro el nuevo Control Magic. La compatibilidad con juegos en la nueve como el servicio Stadia y mostró a la nueva línea Gallery Desire TV.

En formato LCD, presentó a la serie QNED MiniLED, que como su nombre indica, emplea minilLEDs, en pantallas extragrandes, con mejores negros, imágenes más grandesy brillantes t colores detallados precios, usando 30 mil LEDs, bordes delgados, en los modelos QNED 85, QNED 90, QNED 95 y QNED 99. Esta tecnología también estará disponible en la serie NanoCell.

Sin duda, la pantalla que llamó más la atención fue el prototipo que funciona como una base para la cama, el cual es transparente, llamado LG OLED Smart Bed, de 55 pulgadas, con altura ajustable, con 40% de transparencia, el cual analiza los patrones de sueños y funciona como alarma e incluye bocinas.

También mostró al Rail & Pivot OLED de 55 pulgadas, el cual descansa en un sistema de rieles y puede moverse en diferentes ángulos dependiendo de las necesidades del usuario. Se esconde en una pared cuando no se usa.

La pantalla transparente fue presentada para usos públicos, como en metros, para mostrar información de rutas con la suficiente transparencia para mostrar los paisajes.

Tal como se mostró previamente, se hizo oficial el concepto del LG Bendable Cinematic Sound OLED (CSO) Gaming TV, el monitor que pasa de pantalla plana a curva con fines de juegos en 48 pulgadas, con sonido cinemático OLED. Igual presentó una opción en 55 pulgadas, para mostrar información de menús en restaurantes en la opción de 55 pulgadas mientras muestra un juego, la cual integra una pantalla táctil de 23 pulgadas para realizar selecciones o compras. El último concepto se presentó una pantalla OLED de 88 pulgadas con sonido cinemático, para ser usado como un teatro en casa sin que necesite bocinas adicionales.

Entre los lanzamientos que se mencionaron, esta la nueva línea de purificadores de aire PuriCare, que protegen la calidad del aire no solo en el hogar, para limpiarlo de alérgeno y sustancias dañinas, sino también en el trabajo y hasta en lugares abiertos, con filtros de alta calidad y sensores en donde también hay modelos personales. Lo interesante es la mejora en la línea Wearable Air Purifier, que como se sabe, consiste en mascarillas personales para la protección, sobre todo ahora con la pandemia al estar en exteriores e interiores.

También se estrena nuevos productos como el aspiradora LG Cord Zero, nuevos lavavajillas, pero el énfasis en la cocina se va en los refrigeradores Side by side, que ahora prometen aumentar la duración en los productos para mantenerlos frescos hasta por una semana y claro, con InstaView se puede ver el interior con dos toques de mejor forma, ya que el tamaño de la pantalla aumentó un 22%, hHelan más rápido, estrenan nuevos paneles de acero, y mejora la organización del espacio. Una de las características importantes en la limpieza, es el hecho de tener UV nano en el dispensador de agua, que con ayuda de la luz ultravioleta, cada vez que se use se limpia y mata las bacterias.

En la lavandería, se presentó su nueva solución de de lavadora y secadora, que reduce en un 50% su tamaño al ser en formato vertical, con controles digitales inteligentes, que aprenden los hábitos del usuario, preferencia de lavados, y detecta con ayuda de la Ia, el tipo de tela y su peso para ofrecer la temperatura y tipo de lavado acorde con las necesidades de cada producto. Con ayuda de la app se mandan avisos para estar pendientes de problemas y alertas de lavados. Como es esperado, igual incluye ya sus clásicas funciones de matar alérgenos.

También presentó al robot desinfectante Cloi UV-C, las laptops Gram y mejoras en la app LG ThinQ, que ahora se convierte en una plataforma de servicio en la nube, apoyo técnico y de soluciones y da a conocer su alizan con socios como Nestle para ofrecer sus productos desde su s refrigeradores o estufas.

Finalmente, sorprendió con un teaser de su próximo dispositivo plegable, el LG Rollable al cual se le vió en acción, desplegando la pantalla, aunque se desconoce si ya está listo para venderse.