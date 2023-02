Y después de que Netflix recientemente anunció que impondrán duras medidas para evitar que sus usuarios compartan contraseñas, ahora el gigante del Streaming vuelve a la carga con una nueva medida que sin duda no será del agrado de todos.

Afortunadamente, este cambio en particular sólo se ha implementado en 3 países de Latinoamérica (Chile, Costa Rica y Perú), si bien, no sería de extrañar que la medida también llegue a México y otros países de la región en un futuro no muy distante. Y es que, mediante un comunicado oficial, netflix anunció nuevas restricciones para evitar el intercambio de contraseñas entre usuarios.

La nueva medida consiste en que los dispositivos con cuentas de Netflix activas, deberán “registrarse”, es decir estar activos, al menos una vez cada 31 días, ya que de lo contrario, el servicio de streaming bloqueará cualquier dispositivo nuevo que intente iniciar sesión desde una IP diferente. Esto implica que si tienes una Smart TV con tu cuenta de Netflix y no la utilizas durante un mes, deberás iniciar sesión nuevamente y configurar tu cuenta desde cero realizando un sencillo proceso de desbloqueo mediante código QR con la ayuda de tu smartphone con el fin de que puedas “desbloquear” la smart TV que se ha bloqueado por inactividad.

Netflix ofrece métodos para registrar un dispositivo mientras viajas y evitar que se te bloquee la cuenta. Puedes iniciar sesión en te teléfono, tablet o computadora portátil antes de salir de viaje para informar que es de confianza.

Y para aquellos que quieran mirar desde un dispositivo estacionario como la smart TV de un hotel, los suscriptores pueden solicitar un código de siete días que pueden recibir por correo electrónico o mensaje de texto. Pero eso sí, es importante aclarar que los usuarios que estén fuera durante más de 31 días ya no podrán usar su cuenta.

El hecho es que desde Julio del 2022, Netflix cobra extra a clientes de algunos países en Latinoamérica que desean compartir su cuenta con usuarios fuera de sus hogares, afortunadamente, dicho cargo extra cuesta menos que la suscripción completa por separado. Aún así, sin duda cada vez es más engorroso todo el proceso de seguridad que la principal plataforma de streaming ha ido incorporando en su sistema, lo cual sin duda no será nada bueno para el futuro, sobre todo si consideramos las tremendas pérdidas millonarias que ha reportado en los últimos trimestres.