Netflix hará una serie de Spotify. El gigante del video streaming hará honores a otro gigante del entretenimiento donde aprovechará la historia original de uno de los mayores éxitos de la industria musical, por lo que hará una serie dedicada basada en la plataforma Spotify.

Dicha serie relatará una historia ficticia de los cofundadores de Spotify donde se incluye al jefe del servicio, Daniel Ek. Tendrá seis episodios y será protagonizada por Edvin Endre y Christian Hillborg, que documentarán el auge de Spotify bajo el cargo de Ek y su socio comercial Martin Lorentzon.

Como ya se mencionó, la serie estará basada en más de setenta entrevistas, junto con fuentes previamente no reseñadas que mostrará la fuerza de voluntad implacable y como los grandes sueños pueden ayudar a los pequeños emprendedores a enfrentarse a adversidades y a otros gigantes de la industria tecnológica.

La serie también se inspirará en el libro Spotify Untold donde se describe la aparentemente interminable batalla entre Spotify y Apple, en el cual se menciona a Steve Jobs y como el cofundador de Apple estaba en contra con el lanzamiento de Spotify en los Estados Unidos y como Jobs funge como el eje central de la narrativa del libro.

Netflix no ha confirmado si en la serie habrá un personaje de Jobs, ya que en el libro se explica como el ex CEO de Apple trabajó activamente para oponerse al lanzamiento de Spotify, quizás por temor a perder la batalla con su servicio iTunes. Por ahora no hay más información al respecto, pero se sabe que la serie llegará a Netflix en algún momento de 2022.

Con información de Netflix