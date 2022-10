En julio de este año la empresa japonesa Nintendo anunció sus planes de expansión con la compra de una compañía de animación llamada Dynamo Pictures, donde estaba interesado en adquirir la totalidad de las acciones para así ser el propietario total y tener acceso a nuevos proyectos.

Pues bien, el día ha llegado y la adquisición se ha completado, es por ello que la empresa ha lanzado Nintendo Pictures, su propio estudio de cine en el que se centrará en el desarrollo de contenido visual bajo la poderosa marca de la firma nipona.

Nintendo Pictures Co., Ltd. es una productora de video propiedad de Nintendo Co. , Ltd.

Nuestro objetivo es que los consumidores de todo el mundo aprendan sobre los personajes de Nintendo a través de videos y crear videos únicos que permanecerán en sus recuerdos para siempre.

Con ese fin, todos y cada uno de nuestros empleados siempre pensarán en lo que nuestros clientes de todo el mundo encontrarán interesante, y trabajaremos arduamente para crear una organización que pueda seguir creciendo al participar en la producción de videos con interés.

Seguiremos asumiendo el reto de brindar imágenes únicas y sorprendentes a clientes de todo el mundo, trascendiendo generaciones y épocas.