Star desaparece de Disney+ en México y llega Hulu este 8 de octubre

Hulu reemplaza a Star en Disney+

Disney+ está a punto de experimentar una transformación significativa en su plataforma de streaming.

A partir de octubre, los usuarios mexicanos y de toda América Latina serán testigos de un cambio importante: Hulu reemplazará oficialmente a Star como la marca principal para contenido de entretenimiento general dentro del servicio.

Esta transición forma parte de una estrategia global de The Walt Disney Company para consolidar sus marcas de streaming bajo nombres reconocidos internacionalmente.

La buena noticia para los suscriptores es que este cambio no afectará la experiencia de usuario ni el catálogo disponible, ya que todas las producciones que actualmente se encuentran en la sección Star seguirán disponibles, simplemente bajo la nueva marca Hulu.

El movimiento representa un paso estratégico para Disney en su objetivo de fortalecer su posición en el competitivo mercado del streaming, ofreciendo una experiencia más cohesiva y reconocible para los usuarios en todo el mundo.

¿Cuándo llega Hulu a Disney+ en México?

La fecha está confirmada: el 8 de octubre de 2025 marca el día en que los usuarios de Disney+ en México y el resto de América Latina podrán acceder a Hulu directamente desde la plataforma. Este cambio señala el inicio de una nueva era para el servicio de streaming en la región.

Los suscriptores no tendrán que realizar ninguna acción adicional ni modificar sus cuentas.

El cambio se implementará automáticamente y, a partir de ese día, la sección anteriormente conocida como Star aparecerá bajo el nombre de Hulu, manteniendo todo el contenido que los usuarios ya disfrutan.

Esta transición permitirá a los usuarios seguir disfrutando de series populares como “El Oso”, “Alien: Earth”, “Only Murders in the Building” y “Los Simpson”, además de nuevos estrenos como “Todo Vale”, “Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh”, “The Kardashians”, la temporada 21 de “Grey’s Anatomy” y producciones locales como la cuarta temporada de “El Encargado”.

La estrategia detrás de la integración de Hulu

La incorporación de Hulu a Disney+ representa un movimiento estratégico clave para la compañía. Al consolidar su oferta de contenidos bajo marcas globalmente reconocidas, Disney+ fortalece su posicionamiento como un servicio de entretenimiento integral para audiencias de todas las edades.

Esta integración permite a Disney ofrecer un catálogo más amplio y diverso en una sola plataforma.

Además de los contenidos familiares y franquicias icónicas de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, la incorporación de Hulu aportará un extenso catálogo orientado principalmente al público adulto, incluyendo dramas, comedias, animación para adultos, true crime y películas premiadas.

El cambio también simplifica la estrategia de marca de Disney en el ámbito del streaming, facilitando el reconocimiento por parte de los consumidores y permitiendo una comunicación más efectiva sobre su oferta de contenidos a nivel global.

El ecosistema completo de Disney+ en Latinoamérica

Con esta integración, Disney+ se consolida como una de las plataformas de streaming más completas de América Latina. Su catálogo abarca desde el contenido familiar característico de Disney hasta producciones más maduras que ahora estarán bajo el paraguas de Hulu.

La plataforma ofrece una amplia colección de contenidos originales que incluye largometrajes, documentales, series de acción real, animación y cortometrajes.

Esta propuesta combina el entretenimiento familiar con producciones de alto valor narrativo y visual, diseñadas para satisfacer a distintos públicos dentro del mercado latinoamericano.

Además, gracias a la integración con ESPN, Disney+ también ofrece la transmisión en vivo de eventos deportivos y culturales, lo que enriquece aún más su propuesta de valor para los suscriptores mexicanos y de toda la región.

