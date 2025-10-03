Elon Musk llama a cancelar Netflix por serie animada con personaje trans

La batalla entre Elon Musk y Netflix ha escalado rápidamente esta semana cuando el multimillonario tecnológico instó a sus seguidores a cancelar sus suscripciones a la popular plataforma de streaming.

Esta controversia, que ha provocado un descenso del 4% en las acciones de Netflix, gira en torno a una serie animada cancelada y su creador.

El origen de la controversia

El llamado de Musk a través de su plataforma X (anteriormente Twitter) fue contundente: “Cancelen Netflix por la salud de sus hijos“.

Esta declaración fue en respuesta a una imagen que acusaba a Netflix de promover una “agenda transgénero woke”, desatando un debate que ha dividido opiniones en redes sociales y ha puesto en el centro de atención las políticas de contenido de la compañía.

El conflicto parece originarse en la reacción conservadora contra la serie animada “Dead End: Paranormal Park”, que incluye un personaje transgénero. A pesar de que la serie fue cancelada en 2023 después de solo dos temporadas, ha vuelto a generar polémica tras los comentarios de Musk.

Impacto en el mercado y perspectivas analíticas

A pesar del llamado de Musk, los analistas financieros se muestran escépticos sobre el impacto real que esta controversia podría tener en el gigante del streaming.

Netflix, que reportó 301.63 millones de suscriptores en el último trimestre de 2024, cuenta con una capitalización de mercado de aproximadamente $490 mil millones, y sus acciones han aumentado más del 60% en el último año.

“¿Realmente va a mover la aguja? Verás a personas suscribirse para contrarrestarlo“, comentó Guy Adami, colaborador de CNBC, durante el programa “Fast Money” del miércoles. “No creo que esta sea una razón para vender las acciones”, agregó.

Alicia Reese de Wedbush Securities explicó a CNBC que los comentarios llegaron demasiado tarde en el tercer trimestre para tener un impacto significativo en el número de suscriptores. Además, señaló que cualquier efecto negativo probablemente se compensaría con un aumento en los ingresos publicitarios.

Precedentes y comparaciones

Tim Seymour, de Seymour Asset Management, comentó que, aunque un día de titulares puede afectar temporalmente el valor de las acciones, Netflix es una empresa demasiado grande y valiosa como para verse significativamente afectada por controversias en internet.

“Hemos tenido estos momentos en el tiempo donde, ya sea una campaña publicitaria que salió mal o alguna percepción de que una empresa estaba alineada con un canal político particular… No creo que esa vaya a ser la razón para vender Netflix ahora”, explicó Seymour el miércoles.

Los llamados al boicot recuerdan la controversia que enfrentó Anheuser-Busch InBev (Bud Light) en 2023 después de lanzar una campaña publicitaria con la influencer transgénero Dylan Mulvaney.

El poder de las redes sociales y las figuras públicas

A pesar del poder e influencia de Elon Musk en las redes sociales, los expertos financieros coinciden en que Netflix probablemente superará esta controversia sin daños significativos a largo plazo.

Con una base de suscriptores masiva y un crecimiento constante, la plataforma parece estar bien posicionada para resistir este tipo de tormentas mediáticas.

La controversia, sin embargo, subraya las tensiones culturales actuales en torno a la representación LGBTQ+ en los medios y cómo las figuras influyentes pueden movilizar a sus seguidores en torno a estos temas.

Por ahora, Netflix no ha emitido ningún comentario oficial sobre las declaraciones de Musk, manteniendo una postura de silencio estratégico frente a la polémica.

Fuente: AA