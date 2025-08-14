Multimedia

El primer televisor Micro RGB de Samsung llega con 115″ y precisión total de color

Esta TV usa micro LEDs RGB controlados por IA

hace 7 horas

Samsung ha revolucionado la tecnología de televisores con el lanzamiento del primer modelo mundial que integra la innovadora retroiluminación Micro RGB.

Presentado inicialmente en el CES 2025, este televisor cuenta con una pantalla gigante de 115 pulgadas y ofrece un nivel de precisión en color y contraste sin precedentes, posicionándose como un referente en el segmento de alta gama.

Una nueva era en retroiluminación

La tecnología Micro RGB de Samsung reemplaza la retroiluminación tradicional Mini LED, que usa LEDs blancos o azules, por una matriz ultra delicada de micro LEDs rojos, verdes y azules, cada uno controlado de forma individual y con un tamaño inferior a 100 micrómetros.

Esto permite un control mucho más preciso de la intensidad de cada LED, mejorando significativamente la reproducción de colores y el contraste.

El televisor incorpora el motor Micro RGB AI, un sistema que analiza cada fotograma en tiempo real para optimizar dinámicamente la salida de color y el sonido.

Gracias a esta inteligencia artificial, las escenas que presentan colores apagados son mejoradas para hacerlas más vivas e inmersivas, elevando la calidad visual en todo tipo de contenido.

Calidad de imagen y diseño premium

El Micro RGB logra cubrir el 100% del estándar BT.2020, un referente internacional para la precisión del color, y ha recibido la certificación Micro RGB Precision Color otorgada por el instituto alemán VDE.

Además, incluye tecnología Glare Free para minimizar reflejos, un diseño ultradelgado y elegante, así como un sistema de audio 4.2.2 con 70 watts y soporte Dolby Atmos.

Características adicionales de vanguardia

Este modelo 4K posee una tasa de refresco variable de 144Hz, ideal para videojuegos. Cuenta con HDR10+, cuatro puertos HDMI 2.0, puertos USB-A, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y funciona como controlador Matter para dispositivos inteligentes, pudiendo sincronizar luces Philips Hue con los colores de la pantalla.

Además, está equipado con el asistente de voz Bixby actualizado con IA generativa, y protegido por Samsung Knox con actualizaciones del sistema operativo Tizen durante siete años.

Precio y disponibilidad

El televisor debutó en Corea del Sur a un precio aproximado de $32,000 dólares y llegará próximamente a Estados Unidos, seguido de un despliegue global con más opciones de tamaño.

Este lanzamiento representa una alternativa más económica respecto a los microLED autoemisivos, cuyos costos pueden superar los $150,000 dólares en tamaños similares.

Samsung reafirma su compromiso con la innovación en pantallas, ofreciendo una tecnología pionera que podría redefinir los estándares de calidad en televisores de gran formato y gama alta en México, Latinoamérica y el mundo.

