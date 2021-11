Spotify prueba una nueva función de videoclips verticales

Spotify al ser una de las plataformas de streaming más usadas en el mundo siempre debe estar en constante evolución, añadiendo nuevas funciones y características para ofrecer a los usuarios una mejor experiencia. Un reporte publicado por TechCrunch y visto por primera vez por Chris Messina, revela que la empresa está probando un nuevo feed de video vertical.

Esta función se asemeja a lo que actualmente ofrece TikTok, con videos verticales. El nuevo feed de video todavía está en fase de desarrollo, y se está probando en la aplicación beta de iOS en donde se muestran videoclips a pantalla completa a medida que se reproducen las canciones.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl

— Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021