Amazon presenta Vega OS, adiós a Android en dispositivos Fire TV

Amazon sorprende al mercado con el lanzamiento oficial de Vega OS, su nuevo sistema operativo diseñado completamente desde cero para sustituir a Fire OS en los dispositivos Fire TV.

El primer equipo que estrena esta plataforma es el Fire TV Stick 4K Select, que marca el inicio de una nueva era para el gigante del comercio electrónico al independizarse de Android.

Adiós a Android, llega un sistema operativo propio

Durante años, los dispositivos Fire TV han funcionado con Fire OS, un sistema basado en el Android Open Source Project (AOSP) que Amazon personalizaba según sus necesidades.

Sin embargo, la compañía buscaba mayor control sobre la experiencia de usuario y reducir la dependencia de Google. Vega OS representa ese salto, al estar construido sobre Linux y desarrollado con React Native, un framework basado en JavaScript que facilita la creación de aplicaciones.

Esta decisión estratégica persigue dos objetivos claros. Por un lado, permite fabricar dispositivos más económicos, ya que Vega OS es más ligero y requiere menos recursos de hardware.

El Fire TV Stick 4K Select funciona con apenas 1 GB de RAM, la mitad que otros modelos 4K, y aún así Amazon asegura que las aplicaciones se abren con notable rapidez.

Fire TV Stick 4K Select: el primer dispositivo con Vega OS

El Fire TV Stick 4K Select se convierte en el pionero de esta nueva generación. Este reproductor ofrece calidad de imagen 4K con soporte para HDR10+, compatible con los servicios más populares como Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube y Apple TV.

Amazon promete que el rendimiento será “notablemente rápido” gracias a la eficiencia del nuevo sistema operativo.

El dispositivo también llegará con soporte para servicios de juego en la nube como Xbox Gaming y Luna, además de integración con la nueva versión de Alexa+. En Estados Unidos, el Fire TV Stick 4K Select está disponible en preventa por $39.99 dólares.

El reto de las aplicaciones: una biblioteca por construir

La transición a Vega OS presenta un desafío importante para Amazon. Al abandonar Android, ninguna de las aplicaciones que funcionan en los Fire TV actuales será compatible con el nuevo sistema.

Cada desarrollador necesita crear versiones específicas de sus aplicaciones para Vega OS, lo que significa prácticamente empezar de cero.

Para resolver este problema inicial, Amazon ha implementado una solución temporal ingeniosa. La compañía transmitirá aplicaciones de Android desde la nube mientras los desarrolladores adaptan sus servicios a Vega OS.

Este programa, llamado Amazon Cloud App Program, permite que los usuarios accedan a las aplicaciones populares mediante streaming desde servidores en la nube, garantizando que el Fire TV Stick 4K Select cuente con contenido suficiente desde el primer día.

Amazon también anunció que cubrirá los costos asociados al servicio de streaming en la nube durante nueve meses para facilitar la transición a los desarrolladores.

Sin sideloading: una restricción importante

Una diferencia significativa con Fire OS es que Vega OS no permite la instalación de aplicaciones externas mediante sideloading.

Los usuarios solo podrán descargar aplicaciones desde la Amazon Appstore, eliminando la posibilidad de instalar reproductores alternativos, bloqueadores de anuncios u otras herramientas que no estén disponibles en la tienda oficial.

Esta restricción representa un cambio drástico para quienes aprovechaban la flexibilidad de Android para personalizar sus dispositivos Fire TV con aplicaciones no oficiales. La medida podría generar descontento entre los usuarios más avanzados, aunque probablemente no afecte a la mayoría del público general.

Compatibilidad con dispositivos antiguos

Aunque Amazon planea lanzar nuevos productos con Vega OS preinstalado, la compañía ha confirmado que los dispositivos antiguos que ejecutan Fire OS basado en Android seguirán recibiendo soporte.

Esto significa que los usuarios actuales de Fire TV no se quedarán sin actualizaciones ni funcionalidades, aunque aún no está claro si recibirán una actualización a Vega OS en el futuro.

La interfaz de Vega OS muestra similitudes visuales con Fire OS, pero incorpora mejoras en la navegación y una nueva guía de TV en directo con hasta 10 recomendaciones personalizadas según los gustos del usuario.

Fuente: Amazon