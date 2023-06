El proyector Wanbo X1 Pro es un dispositivo compacto y portátil que ofrece una resolución nativa de 1080p y está integrado con plataformas OTT (Aplicaciones que ofrecen contenido de video, audiovisual o musical a través de internet sin necesidad de TV por cable o Satélite) como Netflix, YouTube y muchas otras plataformas similares.

Diseño y Prestaciones

El diseño del proyector Wanbo X1 Pro es clásico pero poco común y es que, a simple vista resalta bastante por su simplicidad. Su proporción áurea y carcasa superior formada integralmente le dan un aspecto artístico y elegante. La forma simple sigue un concepto estético moderno que brinda exquisitez y elegancia al dispositivo. Y con todo y su diseño de estilo hogareño, el X1 Pro es fácil de llevar a cualquier parte.

Pero si estás pensando en ajustar un espacio de tu hogar para convertirlo en una especie de cine, te gustará saber que el X1 Pro tiene una entrada de rosca en la parte inferior, de forma que podrás colocar el proyector tanto en un tripié como en una montura en el techo. Por lo que tienes mayor flexibilidad para colocar tu cine en casa.

Conectividad del Wanbo X1 Pro

La proyección inalámbrica es compatible tanto con dispositivos con iOS como con Android. Si tu teléfono y el proyector se encuentran conectados a la misma red WiFi, simplemente necesitas reproducir una película o serie y hacer click en el ícono de TV para proyectar la pantalla. Y aunado a esto, también puede usar el punto de acceso del proyector para realizar la misma tarea sin la necesidad de conectividad WiFi de por medio.

+

La lente del proyector Wanbo X1 Pro está hecha de vidrio transparente y duradero con revestimiento multicapa. Esto le da un alto índice de refracción que no se ve afectado por la distorsión térmica. Además, es resistente al desgaste y es realmente fácil de mantener. Su lente de vidrio y bajo nivel de ruido lo hacen ideal para ver películas en casa. Además, el proyector cuenta con un buen sistema de sonido que proporciona una experiencia auditiva inmersiva.

Protección y Comfort para el Usuario

Y en cuanto a la calidad de imagen, el Wanbo X1 Pro ofrece una resolución física de 1280×720 (hasta 1080P), por lo que el texto se verá con una buena claridad y nitidez, mientras que los colores que produce este proyector son vivos e intensos. Y además, la pantalla proyectada no tiene borde, lo que elimina cualquier interferencia en tu campo visual.

El proyector X1 Pro de Wanbo también cuida la vista del usuario al adoptar un reflejo difuso. Lo que quiere decir que la fuente de luz no es directa y no cansa los ojos después de mirar la pantalla proyectada durante mucho tiempo. Por lo que no debes preocuparte por tener algunos maratones de películas y series con toda la familia.

Por otro lado, cabe destacar que en todo caso, la distancia ideal de proyección del Wanbo X1 Pro es de 3.3 metros, siendo que con esto, serás capaz de proyectar una pantalla desde 40″ hasta 120”, dependiendo de tu preferencia y de lo que estés viendo.

Precio y Disponibilidad Wanbo X1 Pro

Actualmente es posible encontrar este interesante y económico proyector en tiendas como Aliexpress y similares, aunque afortunadamente, cuenta con distribución nacional en México y en algunos países de Latinoamérica gracias a MercadoLibre.com.mx, uno de los sitios de comercio electrónico más conocidos en la región.

Su precio, al momento de publicar esta nota, es de $2,099 Pesos Mexicanos, unos 125 USD al cambio actual y de hecho, está en el Top 10 de los proyectores más vendidos en Mercado Libre ya que su imbatible relación calidad-precio, lo vuelve un proyector súmamente deseado entre el público con presupuesto ajustado.

Soporte Técnico y Atención a Clientes

Si tienes algún problema, Wanbo ofrece un servicio de atención al cliente de Lunes a Viernes de las 09:00 a las 17:30 horas. Así que si tienes alguna duda con respecto a tu proyector nuevo, no dudes en contactar por mensaje directo a la empresa. Ten en cuenta que el servicio de reemplazo o reparación únicamente será válido cuando:

El producto enviado es incorrecto.

El producto tiene problemas de calidad.

El producto recibido es falso.

Ten en consideración también que los daños por agua no están incluidos y los daños en la cubierta de la caja de carga causados por el comportamiento/accidente del usuario tampoco están incluidos.

Conclusión

En resumen, el Wanbo X1 Pro es un excelente proyector para uso doméstico gracias a su precio contenido y al conjunto de sus características, como su resolución nativa 1080P, integración con plataformas OTT e interacción multipantalla con teléfonos móviles y dispositivos móviles como tablets y computadoras.