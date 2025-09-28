YouTube actualiza funciones para usuarios Premium y estrena su programa Labs con IA

YouTube presentó su programa Labs, que permitirá a los usuarios experimentar primero con las nuevas funciones de inteligencia artificial de la plataforma.

Además, está ampliando la disponibilidad de las funciones más recientes de YouTube Premium a más dispositivos.

Nuevo control de velocidad de reproducción

Anteriormente, los usuarios solo podían acelerar la reproducción hasta 2 veces. Ahora, los suscriptores Premium pueden ajustar la velocidad con mayor precisión, en incrementos de 0.05, y hasta 4 veces la velocidad original.

Esta función, que antes solo estaba disponible en Android y iOS a través de la página móvil de YouTube, ahora está accesible también en la versión web.

Mejoras en la calidad de audio

YouTube extiende la función de audio mejorado, que estaba limitada a YouTube Music y a algunos experimentos optativos en la app principal.

Esta mejora ya está disponible para todos los usuarios Premium en Android y iOS, pero únicamente para videos oficiales, como videos musicales y Art Tracks.

La función “Jump Ahead”, que permite a los usuarios saltar a los momentos clave de un video, ya estaba disponible en Android, iOS y la web.

Ahora, YouTube la habilita para quienes tienen la aplicación en dispositivos como smart TVs y consolas de videojuegos, facilitando el acceso directo a lo más relevante del contenido.

Beneficios ampliados para Shorts

Los usuarios Premium en iOS pueden activar ahora la descarga automática de sus Shorts favoritos según su historial de reproducción, función que antes solo estaba disponible para usuarios Android y para quienes participaban en las versiones experimentales en iOS.

Además, la función de imagen en imagen para Shorts se ha abierto completamente a iOS, tras estar limitada a Android y a usuarios de versiones beta en iOS.

Estas actualizaciones buscan mejorar la experiencia de los suscriptores Premium y dar acceso temprano a innovaciones basadas en inteligencia artificial a través del programa Labs.

Fuente: YouTube