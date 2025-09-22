Massive Attack se suma al boicot contra Spotify por su apoyo a tecnología militar

Massive Attack abandona Spotify

En un movimiento que resuena con fuerza en la industria musical, la legendaria banda británica Massive Attack ha anunciado la retirada completa de su catálogo musical de Spotify.

Esta decisión forma parte de una creciente ola de protestas contra la inversión de $700 millones de dólares que Daniel Ek, director ejecutivo de la plataforma, realizó en Helsing, una empresa especializada en tecnología militar, incluyendo drones y sistemas de inteligencia artificial para aviones de combate.

“El dinero que los fans ganan con tanto esfuerzo y los esfuerzos creativos de los músicos terminan financiando tecnologías letales y distópicas”, expresó la banda en un comunicado oficial.

Una larga trayectoria de activismo por Gaza

La decisión de Massive Attack no sorprende a sus seguidores, pues la banda de Bristol ha manifestado repetidamente su apoyo a Gaza durante el conflicto actual.

En 2023, pocos meses después del inicio de las hostilidades, el grupo colaboró con Fontaines D.C. para lanzar un EP cuyos beneficios fueron destinados íntegramente a Médicos Sin Fronteras en la ciudad de Gaza, demostrando su compromiso con la causa humanitaria.

El activismo de la banda dio un paso más en julio de este año, cuando anunciaron la creación de una alianza para apoyar a músicos palestinos que enfrentan “intimidaciones desde dentro” de la industria musical.

“No nos quedaremos de brazos cruzados y permitiremos que otros artistas —especialmente quienes están en las primeras etapas de sus carreras o en situaciones de vulnerabilidad profesional— sean amenazados hasta guardar silencio o ver canceladas sus carreras”, declararon en un comunicado compartido en Instagram.

Ese mismo mes, Massive Attack lideró un colectivo de artistas —entre ellos Kneecap, Fontaines D.C. y Brian Eno— que denunciaba la censura y exigía un alto al fuego inmediato en la región, consolidando su papel como voces prominentes en la defensa de los derechos humanos dentro de la industria musical.

La campaña “No Music For Genocide”

La reciente decisión de retirar su música de Spotify se enmarca dentro de la campaña “No Music For Genocide” (Sin música para el genocidio), una iniciativa que ha logrado que cientos de artistas bloqueen su música en plataformas digitales dentro del Estado de Israel.

A través de Instagram, la banda anunció su adhesión a esta campaña, solicitando a Universal Music Group, su discográfica, que retire su repertorio de todos los servicios de streaming en territorio israelí.

Sin embargo, en el caso específico de Spotify, Massive Attack ha ido más allá, pidiendo que su música sea retirada a nivel mundial como protesta directa contra las inversiones del director ejecutivo de la plataforma en tecnología militar.

Un llamado a la acción colectiva

La banda no se limitó a anunciar su propia decisión, sino que extendió un llamado a toda la comunidad musical: “Pedimos a todos los músicos que transformen su tristeza, su ira y sus contribuciones artísticas en una acción coherente, razonable y vital para poner fin al infierno indescriptible que sufren los palestinos hora tras hora”.

En su comunicado, Massive Attack recordó cómo en 1991 “la violencia del apartheid desapareció de Sudáfrica, gracias al apoyo a distancia de boicots públicos, protestas y la retirada del trabajo de artistas, músicos y actores“, sugiriendo que acciones similares podrían tener un impacto significativo en el conflicto actual.

“La complicidad con ese Estado se consideraba inaceptable. En 2025, lo mismo se aplica ahora al Estado genocida de Israel”, añadieron, reforzando su postura de que el arte y la cultura pueden ser herramientas poderosas para el cambio social y político.

Esta decisión de Massive Attack representa no solo una protesta contra las inversiones específicas de Daniel Ek, sino también una reflexión más amplia sobre la responsabilidad ética de los artistas y las plataformas que distribuyen su música.

Fuente: The Guardian