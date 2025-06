Filtran el diseño y precio de los Nothing Headphone (1)

Parecía que Nothing, la innovadora firma de tecnología con sede en Londres, se estaba tomando un respiro.

Sin embargo, la calma ha terminado y ahora la compañía de Carl Pei está lista para sacudir el mercado no con uno, sino con dos nuevos y esperados productos: el Nothing Phone (3) y sus primeros audífonos de diadema, los Nothing Headphone (1).

Headphone (1), los primeros audífonos Over-Ear de Nothing

Después de un largo periodo de especulaciones y rumores que comenzaron a circular desde que la marca expandió su ecosistema más allá de los exitosos Ear (1), finalmente tenemos confirmación.

Los Headphone (1) marcan el debut de Nothing en el competitivo segmento de los audífonos de diadema (over-ear), un movimiento que sus seguidores han estado pidiendo con insistencia.

Akis Evangelidis, cofundador de Nothing, ha puesto fin a las dudas. La fecha oficial para la presentación mundial de los Headphone (1) será el próximo 1 de julio, por lo que podemos esperar su llegada a Latinoamérica muy pronto.

Diseño filtrado, un vistazo al estilo retro-futurista

Aunque Nothing ha guardado silencio sobre los detalles técnicos, las filtraciones no se han hecho esperar. Imágenes y renders de dos fuentes distintas nos dan una idea clara de lo que podemos anticipar.

Fiel al estilo de Nothing, el diseño es único y disruptivo. En las fotos filtradas se alcanza a distinguir un puerto USB Tipo-C para la carga y un conector de audio de 3.5 mm, un detalle que los audiófilos agradecerán.

Las imágenes reales, publicadas por blogs de fans, revelan dos combinaciones de colores: un elegante tono blanco con inserciones plateadas y una versión en negro con detalles en gris oscuro.

El diseño, de inspiración retro, presenta en cada auricular una base rectangular sobre la que descansa una “isla” ovalada y transparente que nos recuerda a los reproductores de casetes de antaño, un toque nostálgico.

En uno de los auriculares se aprecia un botón principal en la base y dos botones adicionales en los costados, sugiriendo que todos los controles y puertos estarán centralizados en un solo lado.

“Sound by KEF”, una alianza estratégica para el audio de alta fidelidad

Uno de los detalles más interesantes revelados en las filtraciones es el branding. Mientras un auricular lleva la inscripción “Headphone (1)”, el otro presume de la leyenda “Sound by KEF”.

Para quienes no la conozcan, KEF es una prestigiosa marca de audio británica especializada en altavoces y equipos de alta fidelidad. Esta colaboración, anunciada el mes pasado, debutará con los Headphone (1) y promete ofrecer una calidad de sonido excepcional.

Finalmente, hablemos del precio, uno de los datos más esperados. Según los informes, los Nothing Headphone (1) tendrían un costo de $309 dólares en Estados Unidos y 299 libras en el Reino Unido.

Fuente: GSMArena