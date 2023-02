La tecnología continúa impresionándonos y haciendo nuestra vida más fácil día a día, pero también parece estar reemplazando muchas de las tareas humanas. La inteligencia artificial está gradualmente conquistando más ámbitos, y las artes no son una excepción.

En la llamada “revolución tecnológica”, hemos visto cómo la IA es capaz de filosofar, crear diseños impresionantes y escribir crónicas, demostrando que cada vez es capaz de realizar actividades más complejas con éxito. No hay duda de que estos avances son el comienzo de una verdadera revolución tecnológica, y Google acaba de dejarnos claro esto al presentar MusicLM, un nuevo modelo desarrollado para generar música a partir de patrones ya escritos.

MusicLM, el nuevo modelo desarrollado por Google, es capaz de generar piezas musicales de varios minutos de duración. Sin embargo, todavía no está disponible para el público. MusicLM no es el único modelo de creación musical lanzado en el mercado, existen otras inteligencias artificiales como Riffusion, Dance Diffusion, Jukebox o AudioML, también de Google, que han presentado sistemas innovadores enfocados en la música.

Lo que distingue a este sistema de inteligencia artificial de otros es su excelencia en los resultados. MusicLM ofrece clips de audio impresionantes y cuenta con una base de datos de aproximadamente 280,000 horas de música, todo ello compartido por Google en su sitio web para su consulta detallada.

El sistema de inteligencia artificial MusicLM se destaca por su capacidad para generar música de alta calidad a partir de una simple descripción en forma de texto, como “una melodía de violín relajante con un riff de guitarra distorsionado”. Esto permite una mayor generación de audio de calidad a partir de subtítulos enriquecidos. Los creadores han demostrado que MusicLM es altamente versátil, ya que puede ser entrenado tanto por texto como por melodías, y puede transformar melodías silbadas o tarareadas en un estilo específico descrito en un pie de texto.

Además, la facilidad de uso del sistema operativo de esta inteligencia artificial permite la creación de melodías a partir de indicaciones en texto. Ejemplos incluyen piezas musicales creadas con una mezcla de sonidos como “una fusión de reggaetón y electrónica de baile con un sonido espacial y futurista” y “la banda sonora principal de un juego arcade”, que están complementadas con otros elementos como ritmo, instrumentación, repeticiones, percusión y otros detalles musicales.

