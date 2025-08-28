AplicacionesMúsica

Spotify estrena mensajes para enviar canciones y chatear en la app

hace 1 minuto

Spotify ha lanzado una nueva función de mensajería dentro de su aplicación móvil que permite compartir música, pódcast y audiolibros mientras los usuarios chatean con amigos, todo sin salir de la plataforma.

Este avance responde a una demanda constante de los usuarios y busca transformar la experiencia de compartir contenido.

Mensajería interna: qué es y cómo beneficia a los usuarios

La función de mensajes en Spotify ofrece un canal privado para conversar y compartir canciones, listas, pódcast y audiolibros directamente en la app.

Está disponible tanto para usuarios gratuitos como para suscriptores premium, siempre y cuando sean mayores de 16 años.

Por ahora, solo funciona en dispositivos móviles y el despliegue se realiza de forma gradual en mercados seleccionados como parte de una estrategia social que busca hacer más ágil y entretenido el intercambio musical.

Cómo compartir contenido y usar la nueva función

Enviar un mensaje en Spotify es sencillo: al escuchar cualquier pista, solo hay que tocar el ícono de compartir desde la pantalla “Reproduciendo ahora”, seleccionar un amigo sugerido y presionar enviar.

El sistema sugerirá contactos con los que se hayan compartido listas antes, quienes estén en planes Duo o Familiar, o con los que existan interacciones previas. Todas las solicitudes de mensajes deben ser aceptadas antes de poder continuar la conversación, y los usuarios pueden responder con texto o emojis.

La bandeja de “Mensajes” está disponible tocando la foto de perfil en la esquina superior izquierda de la aplicación.

Privacidad, seguridad y control para el usuario

Spotify ha hecho especial énfasis en la seguridad. Los mensajes están protegidos mediante cifrado estándar de la industria, se pueden bloquear, reportar y rechazar solicitudes no deseadas.

Además, es posible desactivar la función desde Ajustes y las conversaciones se moderan conforme a las normas y políticas de la plataforma, utilizando incluso herramientas automáticas proactivas para detectar contenido dañino o ilegal.

Por el momento, la mensajería solo está habilitada para conversaciones uno a uno entre contactos seleccionados y la disponibilidad varía según el país. No es posible crear chats grupales ni conversar con desconocidos, lo que refuerza el control y la privacidad de la comunidad.

