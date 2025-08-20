Spotify ahora permite mezclar canciones y crear transiciones únicas como un DJ

Spotify ha estrenado una función exclusiva para usuarios Premium que eleva la experiencia de crear playlists a un nuevo nivel. Ahora, los suscriptores pueden personalizar la transición entre canciones, eligiendo entre opciones como desvanecer (fade), mezclar (blend) y aumento progresivo (rise).

Esta herramienta se enfoca tanto en los amantes de la música que buscan transiciones naturales, como en quienes desean experimentar con mezclas tipo DJ.

Cómo funcionan las transiciones personalizadas

Para aprovechar esta opción, basta con abrir cualquier lista de reproducción y seleccionar “Mix” en la barra de herramientas. A partir de ese momento, cada pista puede recibir distintos estilos de transición.

La plataforma despliega formas de onda y datos de beat para identificar el mejor punto de mezcla. Además, ofrece controles para ecualización (EQ), efectos y volumen, facilitando el ajuste al gusto de cada usuario.

Herramientas avanzadas para todos los niveles

La novedad está pensada tanto para principiantes como para usuarios avanzados. Spotify muestra automáticamente la tonalidad y los beats por minuto de cada canción, datos cruciales para lograr una mezcla armónica.

Si bien la plataforma ya suma cerca de nueve mil millones de playlists creadas globalmente, esta función apunta a quienes buscan un control más detallado sobre su biblioteca musical y desean probar algo más que solo reproducir canciones.

Colaboración y personalización visual

No solo puedes guardar y compartir tus mezclas con amigos, sino que también es posible invitar a otros suscriptores Premium a colaborar en la creación de playlists mezcladas. Al finalizar la mezcla, si prefieres volver al formato tradicional, solo tienes que pulsar “mix” de nuevo.

Para quienes gustan de agregar un toque personal, Spotify permite añadir stickers, etiquetas exclusivas para playlists mezcladas y hasta portada propia. Esta personalización visual va de la mano con la experiencia de mezcla auditiva.

Recomendaciones y disponibilidad

Spotify recomienda usar música pre-producida, como house y techno, para lograr transiciones más fluidas.

Aunque la mayoría de los usuarios Premium a nivel global ya pueden acceder a esta función, es posible que tarde un poco más en ser desplegada en todo el mundo. Los usuarios que ya hayan actualizado la app en iOS verán este nuevo menú.

Esta mejora se suma a otras herramientas recientes de Spotify para personalizar la experiencia, como opciones para editar playlists, modificar el género de Discover Weekly, poner canciones en espera y chatear con el DJ basado en IA.

Fuente: Spotify