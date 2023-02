La popular aplicación de reproducción musical, Spotify, ha lanzado una nueva función llamada “DJ” que personalizará aún más la experiencia de los usuarios. Esta función utiliza Inteligencia Artificial para seleccionar y comentar la música, tal y como lo haría un locutor de radio tradicional. Ahora podrás disfrutar de un nuevo DJ integrado en tu app favorita de música que te brindará una experiencia única y personalizada en cada sesión.

Según un informe del sitio de noticias TechCrunch, Spotify, la empresa líder de música por streaming, ha afirmado que la nueva voz del DJ integrado en la app mediante el uso de Inteligencia Artificial es “sorprendentemente realista”. La idea detrás de esta innovadora función es que la IA se familiarice con los gustos musicales del usuario para saber qué música reproducir cuando la función se active.

Introducing DJ ? An entirely new way to play your @Spotify, powered by AI. Now rolling out to Premium users in the U.S. and Canada. Head to Spotify now to meet your DJ. pic.twitter.com/sbQr8JrrmF

— Spotify News (@SpotifyNews) February 22, 2023