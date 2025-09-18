Cómo transferir tus playlists de Spotify a Apple Music fácilmente

Apple Music ha ampliado la disponibilidad de su herramienta para transferir música desde otros servicios de streaming, facilitando la migración de playlists y bibliotecas de plataformas como Spotify a nivel mundial.

Esta función permite a los usuarios mantener su música favorita sin tener que rehacer manualmente sus listas favoritas.

Disponibilidad global de la herramienta

Después de un periodo de pruebas iniciales en Australia y Nueva Zelanda, Apple ha extendido la función de transferencia de música a casi todo el mundo, exceptuando China continental, Myanmar y Rusia.

Ahora es accesible para una gran mayoría de usuarios de Apple Music en mercados como México, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Francia y Alemania, entre otros.

Para poder transferir la música desde otro servicio a Apple Music, es necesario contar con una suscripción activa a Apple Music y tener al menos un dispositivo compatible con la última versión de la aplicación, ya sea un iPhone, iPad o un dispositivo Android.

Además, la función Sync Library debe estar activada en todos los dispositivos que se usarán para el proceso.

Pasos para transferir tu música

En dispositivos iOS, el proceso empieza en Ajustes > Apps > Música, donde se encuentra la opción “Transferir música desde otros servicios”. En Android, la función está dentro de la app de Apple Music, en Configuración, bajo la opción del mismo nombre.

El usuario debe seleccionar el servicio de streaming desde el cual quiere importar su biblioteca, iniciar sesión y elegir qué contenido desea transferir.

Si se usa la versión web, el proceso también está disponible ingresando a la página de Apple Music, iniciando sesión, tocando la foto de perfil y eligiendo “Transferir música”.

Manejo de coincidencias y música no encontrada

Durante la transferencia, Apple Music buscará coincidencias exactas de las canciones en su catálogo. Si algunas canciones no tienen un equivalente exacto, el sistema mostrará un mensaje que indica que “Alguna música necesita revisión”.

En esos casos, el usuario podrá seleccionar versiones alternas para agregar a su biblioteca dentro de un plazo de 30 días. Hasta completar esta revisión, no se puede iniciar una nueva transferencia.

Limitaciones importantes

Solo se pueden transferir playlists que el usuario haya creado personalmente; las listas preestablecidas por los servicios, como las playlists oficiales de Spotify, no se pueden copiar.

Además, el contenido original en el servicio de origen permanece intacto tras la transferencia, para que el usuario no pierda acceso a su música donde la tenía almacenada.

Estas novedades suponen un avance para Apple Music que busca facilitar la migración desde otros servicios, evitando la pérdida de contenido personalizado y haciendo la transición más atractiva para usuarios que valoran su colección de música digital.

Fuente: Apple