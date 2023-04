Winamp, el popular reproductor de MP3 que definía a toda una generación, solía estar presente en prácticamente todos los ordenadores. A pesar de que la llegada del streaming hizo que perdiera relevancia, nunca dejó de desarrollarse con el objetivo de eventualmente hacer un regreso triunfal.

Versión renovada

Finalmente, llegó el día esperado y Winamp ha presentado una nueva versión renovada con la intención de cautivar a las generaciones actuales. La empresa ha lanzado un reproductor web que reúne servicios de streaming, pódcast, estaciones de radio, audiolibros y música descargada.

El propósito de esta nueva versión es crear una plataforma que acerque a los fanáticos con artistas de todo el mundo. Los desarrolladores de Winamp han señalado que su plataforma ha sido diseñada con la finalidad de fortalecer la relación entre los artistas y sus fanáticos, ofreciendo contenido exclusivo.

Según ellos, Winamp ha sido creado desde cero para permitir que tanto los artistas como los fanáticos operen en sus propios términos. Este servicio opera como un agregador de servicios múltiples y se inspira en la simplicidad y facilidad de uso que ha caracterizado a la marca a lo largo de los años.

Conservando la esencia

El renovado Winamp no se parece en nada a su antigua versión. Es similar a la renovación que intentó Napster después de perder la demanda en contra de las disqueras. El servicio es una mezcla de Patreon con el reproductor web de Spotify, aunque sin contenido predefinido.

No encontrarás a artistas populares como Taylor Swift, Nine Inch Nails o Bad Bunny; en su lugar, puedes escuchar a The Schuurs si pagas 100 euros al mes o a un artista llamado Justin, que cobra 10 euros por nada en particular. Los artistas y las estaciones de radio están ubicados en una sección llamada Fanzone.

Aunque la cantidad de música es limitada, la oferta de podcasts es robusta. Sin embargo, el sistema de búsqueda está defectuoso, lo que significa que tienes que navegar a través de cientos de páginas para encontrar el contenido que deseas, ya que no hay un sistema de descubrimiento implementado.

La versión actual de Winamp está disponible en navegadores de escritorio y móviles, aunque se espera que se lance una aplicación dedicada para iOS y Android en el futuro.

Servicios de streaming como otras plataformas

Se están considerando planes para permitir la reproducción de música almacenada en dispositivos y conectar con otros servicios de streaming, pero estas funciones aún no están disponibles y se desconoce cuándo se implementarán o qué servicios se vincularán.

En general, el nuevo servicio web de Winamp está muy alejado de lo que alguna vez fue el popular reproductor de MP3. Las características que solían ser su distintivo, como el diseño y la facilidad de uso, han desaparecido.

Sin embargo, es importante destacar que la empresa sigue desarrollando la aplicación clásica de Winamp. Por lo tanto, si deseas revivir el pasado, puedes descargar e instalar la versión 5.9.1 en tu computadora.