Acer lanza Predator Triton 14 AI con RTX 5070 y peso de solo 1.6 kg

Potencia Ultraportátil con RTX 5070

Acer presentó su nueva joya gaming: la Predator Triton 14 AI, un portátil que logra el difícil equilibrio entre potencia y portabilidad al integrar una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 en un chasis sorprendentemente compacto.

Este nuevo equipo promete ofrecer rendimiento de nivel entusiasta en un formato que podrás llevar a cualquier parte sin complicaciones.

Los portátiles gaming con GPUs dedicadas suelen caracterizarse por su volumen y peso, ya que alojar componentes potentes en espacios reducidos representa un desafío técnico considerable.

Aunque muchos fabricantes han intentado reducir el grosor de sus equipos gaming, esto normalmente conlleva problemas de refrigeración. La nueva propuesta de Acer parece haber encontrado una solución efectiva a este dilema.

Diseño ultradelgado con potencia de sobra

Con un grosor de apenas 17.31 mm, el Predator Triton 14 AI se posiciona como uno de los portátiles gaming más delgados del mercado.

Si bien no ostenta el récord absoluto en este aspecto, logra un equilibrio notable al incorporar una GPU GeForce RTX 5070 en un formato tan compacto.

“El Predator Triton 14 AI demuestra que no necesitas un portátil enorme para conseguir un rendimiento extraordinario“, afirma Michael Newson, Gerente de Negocio de Portátiles Gaming de Acer UK.

Con gráficos NVIDIA RTX 5070, procesamiento Intel Core Ultra 9 y una impresionante pantalla OLED, está diseñado para gamers y creadores que lo quieren todo, en un dispositivo que pueden llevar a cualquier parte.

La pantalla de 14.5 pulgadas es otro de sus puntos fuertes, ofreciendo una resolución de 2880×1800 píxeles en un panel OLED que garantiza negros profundos y una calidad visual excepcional.

La frecuencia de actualización de 120Hz y el tiempo de respuesta de 1ms lo hacen ideal para gaming, mientras que su precisión de color, verificada por Calman con 100% de cobertura del espacio de color DCI-P3, lo convierte en una herramienta perfecta para creadores de contenido.

Especificaciones de alto nivel y refrigeración avanzada

El corazón del sistema es un procesador Intel Core Ultra 9 288V, el buque insignia de la línea Lunar Lake, que viene acompañado de una GPU dedicada Arc 140V integrada.

La memoria es de tipo LPDDR5X con 32GB soldados a la placa, una decisión que permite ahorrar espacio en el interior del chasis. Para el almacenamiento, Acer ofrece opciones de 1TB o 2TB en formato SSD NVMe.

Para mantener las temperaturas bajo control, Acer ha implementado un sistema de refrigeración que utiliza Material de Interfaz Térmica de Grafeno (TIM), que según la compañía proporciona una disipación de calor excepcional en portátiles.

Este sistema se complementa con ventiladores AeroBlade 3D para una evacuación rápida del calor generado por los componentes.

La combinación de estos elementos de refrigeración avanzados es crucial para mantener el rendimiento óptimo de la GPU RTX 5070 y el procesador Intel Core Ultra 9 en un chasis tan delgado.

Disponibilidad y precio

El Acer Predator Triton 14 AI estará disponible este mismo mes, con un precio inicial de 2,699 libras esterlinas para el modelo con 1TB de almacenamiento.

La versión con 2TB de almacenamiento tendrá un precio de $2,599 dólares en Estados Unidos, según la información disponible en el sitio web oficial de Acer.

Estos precios lo sitúan claramente en el segmento premium del mercado, pero considerando la combinación de potencia, portabilidad y características avanzadas como la pantalla OLED de alta resolución, parece una propuesta competitiva para usuarios que buscan un equipo versátil tanto para gaming como para tareas creativas.

Una nueva era de portátiles gaming compactos

La Predator Triton 14 AI representa una evolución importante en el mercado de portátiles gaming, demostrando que es posible integrar componentes de alto rendimiento en formatos cada vez más compactos sin sacrificar la capacidad de refrigeración.

La implementación de tecnologías como el Material de Interfaz Térmica de Grafeno podría marcar una tendencia en la industria, permitiendo diseños más delgados sin comprometer el rendimiento.

Para los usuarios que buscan un equipo versátil que pueda manejar tanto sesiones intensas de gaming como tareas de creación de contenido profesional, y que además sea lo suficientemente ligero y compacto para transportarlo cómodamente, el Acer Predator Triton 14 AI se presenta como una opción muy atractiva.

Fuente: Acer