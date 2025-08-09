Las laptops ASUS ROG Strix G16 y G18 desembarcan en México

El universo del gaming portátil en México da un salto con la llegada oficial de las laptops ASUS ROG Strix G16 y Strix G18.

Estas nuevas integrantes de la familia Republic of Gamers prometen satisfacer a los entusiastas que buscan potencia, estética y versatilidad en cada partida.

ROG Strix: rendimiento de élite

Diseñadas para gamers que no hacen concesiones, las laptops ROG Strix G16 y G18 integran lo más reciente en hardware de gráficos y procesamiento.

Los modelos pueden equiparse con procesadores Intel Core i9 o AMD Ryzen 9 de última generación y, en el apartado gráfico, hasta las nuevas NVIDIA GeForce RTX serie 50.

Esto garantiza desempeño excelente incluso en los títulos AAA más demandantes, gracias a innovaciones como el trazado de rayos y tecnologías avanzadas como DLSS 4.

Innovación térmica y diseño pensado para gaming intenso

Uno de los puntos fuertes de la gama ROG Strix es su ingeniería térmica.

Los modelos basados en Intel incorporan un sistema de cámara de vapor de extremo a extremo, ventilación trasera y uso de metal líquido, lo que permite manejar potencias de hasta 175 W manteniendo niveles de ruido menores y asegurando mayor longevidad al equipo.

Por su parte, las unidades AMD destacan por sus siete tubos de calor, ventilaciones envolventes y una triple ventilación inteligente que mantiene bajas las temperaturas y eleva el desempeño.

Ambas variantes incluyen filtros de polvo, lo que ayuda a conservar el rendimiento óptimo con el paso del tiempo, un detalle que se agradece en largas sesiones de juego.

Detalles de la ROG Strix G16: potencia portátil sin compromisos

La Strix G16 ofrece una alternativa portátil y poderosa, ideal para quienes necesitan movilidad sin sacrificar rendimiento.

Equipando procesadores Intel Core i9 14900HX o AMD Ryzen 9 8940HX/9955HX, y gráficos NVIDIA RTX 4060 u opciones AMD con RTX 5050, 5060 o 5070, esta laptop te permite disfrutar de cualquier juego moderno y multitarea avanzada.

Su pantalla QHD+ de 16 pulgadas presume tasa de refresco de 240Hz y brillo de 500 nits, ideal para experiencias visuales nítidas, fluidas y fieles al color, gracias a certificación Pantone y soporte G-Sync.

Pesa apenas 2.5 kg y cuenta con batería de 90 Wh con carga rápida, teclado RGB de 4 zonas y touchpad con NumberPad para maximizar la productividad.

ROG Strix G18: inmersión y máxima potencia en formato grande

Para quienes buscan una experiencia aún más envolvente, la Strix G18 integra una enorme pantalla de 18 pulgadas (FHD+ y 144Hz) y un hardware que la coloca en la élite del gaming portátil.

Su configuración puede ir hasta un Intel Core Ultra 9 275HX y gráficos NVIDIA RTX 5070 Ti con 12GB GDDR7, pensados para juegos que exigen máxima calidad de imagen y rendimiento sostenido.

Incluye teclado RGB por tecla, tecla dedicada a Copilot, los más modernos puertos Thunderbolt 5 (hasta 120 Gbps), Wi-Fi 7 y LAN 2.5G, además de sonido premium con Dolby Atmos y certificación Hi-Res. Su tecnología de enfriamiento avanzado la hace ideal para maratones gaming sin bajones de desempeño.

Características avanzadas y personalización para cada gamer

Ambas laptops trabajan sobre Windows 11 Home, usan memoria DDR5 ampliable hasta 64GB y almacenan tus juegos en veloz SSD PCIe 4.0 NVMe.

Incluyen funciones de audio inteligente, cancelación de ruido AI y tecnología Smart Amp, elementos que potencian tanto la comunicación como la inmersión en cada partida.

En cuestión de diseño, destacan por ofrecer la primera barra de luz RGB totalmente envolvente a nivel mundial, inspirada en pistas de carreras y que da a las laptops un brillo único. Los colores disponibles, Eclipse Gray y Volt Green, aportan opciones para todos los estilos.

Disponibilidad en México

Las ROG Strix G16 y G18 ya están disponibles en la eShop de ASUS y tiendas departamentales a partir de los $40,000 pesos, acercando a los gamers mexicanos equipos de alto nivel y listos para el futuro.