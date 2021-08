Compaq es una marca que tuvo sus buenos momentos en los años 90, incluso fue rival de IBM y se consideró uno de los fabricantes más importantes de computadoras de escritorio y portátiles. Posteriormente, la empresa fue adquirida por HP cuya empresa decidió descontinuar la legendaria marca en 2013 y así terminar su legado en un mercado donde fue bien respetado.

Sin embargo, esta marca podría regresar. La cuenta CompaqReboot en Twitter ha publicado un tweet con el logotipo de Compaq utilizado entre 1992 y 2017 y acompañado de una leyenda que dice “Próximamente”. Esto, por supuesto, nos hace pensar que regresará al mercado, pero por ahora no sabemos si lo hará con una nueva línea de portátiles o con otros dispositivos.

Recordemos que Compaq fue adquirido por HP, pero en 2015, una empresa argentina llamada Grupo Newsan adquirió la licencia antes de ser descontinuada. Es evidente que alguna compañía quiere o va a regresar los ordenadores bajo la marca Compaq, pero por el momento no tenemos más detalles al respecto.

Compaq contaba con una línea de ordenadores de bajo presupuesto, de hecho, estaban destinadas a estudiantes que no requerían componentes potentes, solo un buen ordenador con especificaciones competentes para las tareas del día a día y a precios económicos. Dada la situación actual en el mercado, es posible que Compaq regrese con una oferta igual a la que ofreció, con una serie de portátiles con precios relativamente bajos, ya lo veremos.

—

Actualización

La cuenta CompaqReboot en Twitter publicó un nuevo mensaje en el cual confirma que la marca regresará al mercado durante el primer trimestre de 2022, por lo que podría hacerlo con una nueva línea de computadoras de bajo presupuesto y, por ende, con precios económicos.

Get ready for the return of Compaq, Q1 2022. #Compaq pic.twitter.com/JpYVmV9ubw

— Compaq (@CompaqReboot) August 31, 2021