Un par de nuevas computadoras portátiles han llegado al mercado, se tratan de las Inspiron 14 Plus e Inspiron 16 Plus. Estas laptops son la apuesta de Dell para competir dentro del segmento premium, con dos modelos bastante competentes por incluir los últimos procesadores Intel de 12va generación y tarjetas de video NVIDIA GeForce RTX, por lo que son perfectas para profesionales.

Cada de una de estas laptops cuentan con soporte para Dolby Vision, Dolby Atmos, tecnología ComfortView y una RAM de 4800 MHz DDR5, por lo que en potencia y rendimiento prometen mucho.

Inspiron 14 Plus, que es el modelo base de la serie, viene con una pantalla de 14 pulgadas con resolución 2K de 2240 x 1400 píxeles y una relación de aspecto 16:10. En este panel se podrán disfrutar tanto películas, imágenes o videojuegos con una calidad más que aceptable.

Internamente, está impulsado por el procesador Intel Core i7-12700H de 12va generación. El usuario podrá configurarla con varias opciones de GPU, como la GeForce RTX 3050, RTX 3050 Ti, Intel UHD e Intel Iris Xe. Este microprocesador está acompañado de una SSD NVMe de hasta 2 TB.

Como sistema operativo ejecuta Windows 11 por defecto. Otras características que incluye es soporte para Wi-Fi 6E, puertos HDMI 2.0, puerto Thunderbolt 4, dos puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A y es compatible con las tarjetas microSD.

Por el otro lado tenemos al Inspiron 16 Plus con pantalla de 16 pulgadas, que podría considerarse como el hermano mayor. Este modelo conserva el mismo procesador que la versión de 14 pulgadas, pero en este caso se suma la alternativa de la GPU NVIDIA GeForce RTX 3060.

El panel ofrece resolución 3K de 3072 x 1920 píxeles, hay una versión con pantalla táctil y sigue teniendo la misma configuración de almacenamiento, RAM y puertos.

Las nuevas portátiles Dell Inspiron ya están a la venta desde 1,299 dólares para la versión básica de la Inspiron 14 Plus y de 1,599 dólares para la edición básica de la 16 Plus. Por el momento no hay información sobre su disponibilidad en México y otros países.